Завтра в Москве стартует чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Соревнования состоятся во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В чемпионате примут участие 356 лучших спортсменов континента - 180 мужчин и 176 женщин. Победители помимо золотых наград завоюют олимпийские лицензии и смогут выступить на предстоящих Играх в Токио.

Отметим, что российская столица примет столь крупный турнир по тяжелой атлетике впервые за 38 лет. Соревнования пройдут при поддержке Департамента спорта города Москвы.

- Имена наших тяжелоатлетов вписаны в историю спорта золотыми буквами. Спортсмены всего мира и сейчас равняются на таких героев, как Юрий Власов и Василий Алексеев. Успешное проведение чемпионата - во многом вопрос поддержания престижа Москвы как одной из крупнейших спортивных столиц мира, - отметил руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.