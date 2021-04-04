Ершова выиграла серебряную медаль чемпионата Европы в весовой категории до 55 кг

Россиянка Светлана Ершова стала второй на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 55 кг. Выиграла соревнования украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп.
Конотоп превзошла Ершову на 8 кг в сумме рывка и толчка. Украинка подняла 208 кг, а россиянка 200.
Бронзу выиграла представительница сборной Бельгии Нина Стерк с суммарным результатом 197 кг.
Ранее 4 апреля в соревнованиях среди мужчин до 55 кг победу одержал болгарин Ангел Русев (258 кг), вторым стал румын Валентин Янку (248), третьим украинец Дмитрий Вороновский (247).
Сегодняшний день соревнований завершится выступлений мужчин до 61 кг, выступления начнутся в 20:00 по московскому времени.