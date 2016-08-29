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Грабеж по-итальянски. Как Массимо Каррера меняет «Спартак»

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Грабеж по-итальянски. Как Массимо Каррера меняет «Спартак»
Источник: ФК «Анжи»

Обозреватель Sovsport.ru Николай Роганов – о преображении «Спартака» под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры.

Только вчера вечером пересмотрел матч «Анжи» – «Спартак», в воскресенье было слишком много работы по другим играм, но лучше поздно чем никогда.

Обратил внимание на предматчевое интервью Карреры, из которого узнал часть установки на игру: «Будем играть интенсивно, в хорошем темпе».

Такое возможно только если форма позволяет. «Спартак» в хороших кондициях, за что нужно благодарить предыдущий тренерский штаб и лично Дмитрия Аленичева.

Бросилось в глаза, как агрессивно и эффективно спартаковцы действуют, потеряв мяч – сразу накрывают игрока, который им владеет, причем делают это не по одиночке, а вдвоем-втроем. Однажды они бросились на соперника впятером! За счет этого у «Спартака» много отборов, а «Анжи» было трудно спокойно и осмысленно начинать атаки. Если можно украсть мяч у соперника, москвичи это делали, хотя, согласно юридической терминологии, это не воровство, а грабеж, ведь присутствует не только кража, но еще и нападение на жертву.

«Спартак» играл компактно, рационально и он еще будет в этом прибавлять. Итальянский тренер дает игрокам много тактики, постепенно его слова оседают в головах игроков и они станут меньше ошибаться позиционно, прибавят в умном футболе.

Одно из требований Карреры – как можно быстрее доставлять мяч в линию атаки. Я специально спросил об этом в микст-зоне Зобнина после победы над «Краснодаром» (2:0) и Роман подтвердил. Минимум лишних касаний мяча, максимум скорости и обострения. Вся голевая комбинация перед мячом, забитым Джано, заняла две-три секунды – Боккетти – Зе Луиш – Ананидзе.

Удивил Зе Луиш – пластикой, техникой, умом. Голевой пас пяткой, финты Зидана, сумасшедшая скорость. Ладно скорость, но как можно в его возрасте (25 лет) прибавить в технике? Думаю, дело тут в тренере. Каррера нашел слова, которые раскрепостили форварда, позволили ему забыть о десятках неиспользованных голевых моментах, вот парень и раскрылся. Помните, как напутствовал Валерий Газзаев совсем еще юного Дзагоева? «Иди, сынок, играй, как умеешь».

Хорош Джано, от него исходит много креатива, один из самых спартаковских игроков в нынешнем составе.

Порадовал Илья Кутепов. В одном из эпизодов он наперегонки с Эбесилио рванул за мячом и не проиграл тому в скорости, хотя мы привыкли считать, что для высоких центральных защитников скорость - не главная добродетель. А вот единоборств Кутепов выиграл не так много, 47 процентов. Лучшим в данном компоненте у «Спартака» был Андрей Ещенко, 71 процент.

Про Андрея надо сказать особо, потому как играл против лучшего футболиста команды соперника, Бериши. Во многом благодаря агрессивной манере игры Ещенко тот не забил и не отдал голевой пас, хотя был очень опасен. Обе желтые карточки (весьма, кстати, спорные) Андрей получил на Берише, зато не дал ему спокойно дышать. Словом, за счет собственной «гибели» остановил оппонента. Теперь Ещенко не выйдет на поле против «Локомотива», но у Карреры есть две недели, чтобы наиграть замену.

Защита у «Спартака» не стала безгрешной, но ошибается куда реже. Результат тактических занятий Карреры? Возможно. Интересно, он, как и Бердыев, на тренировках ходит по полю, руками расставляя игроков по позициям? Так же, как Курбан Бекиевич, подолгу объясняет, как нужно действовать в той или иной ситуации? Если так, «Спартак» воспитал бабу-ягу в своем коллективе.

Итальянец управляет командой в ручном режиме - все время идет подсказ с бровки. Сколько эмоций дарит он команде! А как Каррера побежал к игрокам после финального свистка, крича им охрипшим голосом: «Грацио!»

«Команда настоящих мужчин», – сказал он в интервью после победы. И добавил: «Будь что будет, мы станем бороться до конца».

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