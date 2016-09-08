Массимо Каррера: Незаменимых в «Спартаке» нет

В Тарасовке прошла пресс-конференция главного тренера «Спартака» Массимо Карреры накануне матча 6-го тура РФПЛ с «Локомотивом».

– Что с Промесом, сможет ли он сыграть против «Локомотива»?

– Нет, но я рад, что все остальные вернулись из сборных здоровыми, с ними нет никаких проблем.

– Как без Промеса изменится игра «Спартака»?

– Я подумаю об этом потом, эта головная боль придет позже.

– Тренер «Локомотива» Юрий Семин сказал, что «Спартак» играет с душой. Как, на ваш взгляд, играет «Локо»?

– Думаю, он будет играть точно так же. Я смотрел их игры, у них тоже воинственный дух. И потом, это дерби, особенные матчи, у кого больше мотивации, тот и выигрывает.

– Могли бы рассказать о самом памятном в вашей жизни дерби?

– Когда мы играли в «Ювентусе», если уступали в дерби, выигрывали чемпионат. В таких встречах важно одно – желание выиграть. Все остальное не имеет значение.

– У вас в голове уже есть стартовый состав?

– У меня есть идеи насчет этого. Я еще не успел опробовать кое-какие моменты, потому что некоторые футболисты были в сборных. Но основа для следующего матча есть после предыдущей встречи.

– Кроме Промеса, не будет дисквалифицированных Ещенко и Фернандо!

– Это важные игроки для нашей команды, но у нас есть другие футболисты, которые заменят их и сыграют не хуже. У нас все приносят пользу, но незаменимых нет.

– Сегодня на тренировке было несколько молодых футболистов, планируете ли вы и дальше их привлекать?

– Проводим такие эксперименты, чтобы понять, заслуживают ли они место в основе. Мне нужно время для знакомства с ними, чтобы понять, чего они стоят в плане техники и каково их поведение.

– Вас тревожит, что Фернандо в четырех матчах получил четыре желтые карточки?

– Он играет так, как чувствует. Конечно, нельзя в каждом матче получать предупреждения. Но я люблю темпераментных игроков. Больше расстраиваюсь, когда мы получаем желтые карточки за протесты. А за технический фол – без проблем.

– Футболисты говорят, что вы прекрасный мотиватор, как именно вы будете настраивать их на матч против «Локо»?

– Это секрет! – делает паузу Каррера. – На самом деле ничего особенного, здесь все зависит от моего настроения, каким я проснусь с утра. Только после этого я думаю, что сегодня сказать ребятам перед матчем.

– То есть вы узнаете об этом в воскресенье утром?

– Да, сейчас я точно не смогу записать это. Сегодня четверг, а игра в воскресенье.