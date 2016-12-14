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«Толик с Андрюшей уехали – будто руки отрубили». Зырянов – о главном в «Зените»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  ФК «Зенит»Комментарии
«Толик с Андрюшей уехали – будто руки отрубили». Зырянов – о главном в «Зените»
Источник: ФК «Зенит»

Играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов в совместном проекте «Матч ТВ» и «Зенит ТВ» вспоминает победные моменты своей игровой карьеры.

«Сильно удивились, что «Сатурн» собирался играть против нас в полную силу»

 С каким настроением ехали на чемпионский матч в Раменское против «Сатурна»?
 Вспоминать сейчас сложновато… Но такой ответственности я давно не ощущал, ведь мы ехали за тремя очками, чтобы становиться чемпионами. Было много разговоров, слухов и подводных течений, но ребята из «Сатурна» сказали, что будут играть в полную силу. Мы немного удивились и тогда решили, что тоже будем играть в полную силу (смеется). И как у нас редко бывает, обе команды играли в полную силу, и мы победили 1:0. Незабываемые ощущения.

 Можете вспомнить весь путь к Кубку УЕФА, начиная с ответного матча против «Виляьрреала»?
 Никто не думал, что мы пройдем так далеко. Думал, ну подурим там одну стадию, ну может две. А когда забил Ломбертс – поняли, что можем пройти. Вот он – шанс, чтобы засветить себя в Европе. Тогда же никто не знал, что возьмем кубок, а потом еще и сборная где-то хорошо выступит. Повели 1:0, а потом как понеслось во втором тайме… Было очень тяжело, непонятно и неприятно, потому что судья был явно не на нашей стороне. Вообще непонятно, на чьей он был стороне: были два удаления. Не, голы нам забивали чистые, а в конце судья еще добавил минут восемь, если я не ошибаюсь. Мы выстояли, но даже после этого никто не думал, что мы что-то можем выиграть.

 Затем был французский «Марсель».
 После счета 0:3 в первом матче мяч еще несколько раз попал в штангу и перекладину. Все подумали – «Вот это уровень!» Должны были 0:5 или 0:6 проиграть, хорошо Аршавин подсластил немного результат, и мы уступили 1:3. Тогда вообще не думали, что сможем пройти. В домашней встрече тоже было тяжело, при счете 0:0 их актер, который в такси снимался. Как его зовут? Джибриль Сиссе, точно! Он вышел один на один и не забил. Если бы он использовал тот момент – очень худо нам было бы. А потом Пашка Погребняк два забил. Ему тогда перло, конечно. Вот мы и в четвертьфинале, где нам противостоял «Байер». В этой команде запомнился тренер, у которого всегда были грустные глаза. Он почему-то всегда сидел очень грустный. Я еще несколько матчей с его участием потом смотрел – у него тоже такие глаза были, не только после поражения от нас.

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«Матч не закончился, а у кого-то слезы уже»

 Полуфинал я вообще не помню. Кто там у нас был?

 Погребняк забивал, а Аршавин не играл.
 Да, точно. Вместо Аршавина Домингес вышел. Чори (прозвище Алехандро Домингеса – прим.ред.) вообще в плей-офф не играл и готовился к полуфиналу. Видимо, знал, что Аршавин не будет играть и ему нужно будет всего в одном матче в жизни выстрелить. Он сыграл достойно, а мы обыграли «Баварию» со счетом 4:0.

 Вы в том матче также забили гол. С закрытыми глазами били по воротам Кана?
 Я тогда еле добежал на полусогнутых ногах. Я же не забивал с самого начала чемпионата! А мне еще в прошлом сезоне наград надавали, а все не мог забить. Меня это очень сильно напрягало. Когда забил «Баварии»  поставил две кружки,  делает характерные движения руками Зырянов.


Источник: скриншот трансляции телеканала «Матч ТВ» 

 На финал ехали в роли фаворитов?
 Если честно, смотрел второй полуфинал «Глазго»  «Фиорентина» и молился, чтобы нам попались шотландцы, потому что с ними у нас было намного больше шансов победить, что и произошло.

 Вы и в финале забили красивый гол.
 Да, но самый важный  мяч забил Игорь Денисов. Он был намного красивее, вся комбинация была хороша: пас Андрея Аршавина между ног сопернику, выход один на один, и удар под опорную ногу вратарю. Классика! А мой гол просто снял все вопросы. В этот момент вроде бы готовилась замена. А когда мы забили – все уже побежали кто куда, уже ничего было не важно. Матч еще не закончился, а все начали уже мячи пинать, у кого-то слезы на глазах.

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«Пытались играть без рук. В какой-то момент даже получалось»

 Осенью 2008 года «Зенит» впервые играл в Лиге чемпионов.
 Это незабываемые ощущения. Как здорово, что я там играл. В группе были «Реал», «Ювентус» и БАТЭ. Что самое удивительное – мы не проиграли ни одной команде по игре. «Ювентус» вообще в гостях должны были обыгрывать, если бы не сумасшедший Дель Пьеро. Да и «Реал» дома могли обыграть, но сказалась нехватка опыта выступления в Лиге чемпионов.

 В 2009 году в команде Дика Адвоката что-то сломалось. По вашим ощущением, что пошло не так?
 Да ничего у него сломалось, все так же продолжалось. Как он ставил одних футболистов, так и продолжал их ставить. Просто игроки устали, скорее всего. Одни и те же футболисты играли три сезона подряд, а потом еще некоторые на чемпионат Европы съездили. Их продолжали ставить, а они уже эмоционально не могли показывать того, что показывали.

 Может, сказался отъезд Анатолия Тимощука и Андрея Аршавина.
 Да, Толик с Андрюшей уехали. Это было грустно. Мы думали: как мы будем играть без них? Но потом мы поняли, что все меняется в этом мире. Было тяжело, ведь у нас как будто бы отрубили две руки. Мы пытались играть без рук, в какой-то момент у нас даже начало получаться.

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 Тогда же в команду вернулся Владимир Быстров.
 Да, это было очень хорошо для нашей команды. А еще для наших болельщиков, которые с нетерпением ждали его возвращение и яростно поддерживали его в каждом матче, что и помогло ему много забивать.

 Последний матч 2009 года, возможность выиграть бронзовые медали. Как Анатолий Давыдов вас мотивировал?
 Не помню, если честно. Было понятно, что, если мы побеждаем – берем бронзовые медали. Выходили с одной мыслью – победить, но у нас ничего не получалось. Не было видно, за счет чего мы можем выиграть, но! Тут оказался штрафной удар. До этого момента Зырянов никогда не подходил к мячу, да и в это ситуации не должен был. Сначала это сделал Саболч Хусти и быстро его разыграл. Судья увидел в этом нарушение и показал ему вторую желтую карточку, отправив нашего венгра пораньше в отпуск. Ну я подумал – дай пробью. Пробил, и мяч оказался в сетке!

 Что лучшее случилось с «Зенитом» за последние 10 лет?
 Чемпионство и европейские кубки. Не беру в расчет Кубки и Суперкубки России, что, конечно, тоже немаловажно. Еще очень важно, что «Зенит» и «Газпром» стали семьей. По себе скажу: у меня здесь родились трое детей, а общие дети «Зенита» и «Газпрома» продолжают рождаться и расти. Желаю им здоровья, а также очень-очень длительного сотрудничества.

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