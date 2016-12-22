Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лада- : -СКА
Баскетбол  ЦСКА- : -Фенербахче
Хоккей  Медвешчак- : -Салават Юлаев
Футбол  Ювентус- : -Милан
Хоккей  Слован- : -Металлург
Баскетбол  Барселона- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

31=2+29 – все, что мы узнали от IBU. Колонка Евгения Дзичковского

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
31=2+29 – все, что мы узнали от IBU. Колонка Евгения Дзичковского
Источник: Associated Press

Обозреватель «Советского спорта» – о вердикте IBU и его последствиях для российского биатлона.

Заседание исполкома IBU завершилось туманом почище оберхофского. Недельное напряжение привело лишь к тому, что 31 фамилия подозреваемых российских биатлонистов раздробилась на 2 сочинские плюс 29 непонятно каких. Случилась также отмена двух биатлонных событий на территории России, которых, как вдруг выяснилось, лишила себя сама Россия.

Нас ждут новые расследования и наказания. Но ряд вопросов и выводов необходимо озвучить уже сейчас.

После второй части доклада Макларена СБР сделал то, чего от него ждали давно - выпустил примирительный пресс-релиз с легким накатом на предыдущее руководство: «Последняя положительная проба, повлекшая за собой дисквалификацию атлетов сборной, датирована 1 января 2014 года». Лучше бы узнать, когда был последний случай применения допинга, а не проба с дисквалификацией, но это вряд ли. Очищение изнутри в российском спорте отключено. Нас за это бьют. А мы ничего не делаем.

Такое чувство, будто карающая десница поселилась только по ту сторону границы. Хотя по числу погон на душу населения, а также щек, лежащих на этих погонах, равных России мало. После публикации доклада Макларена прошло время. Кто из допинг-тренеров и врачей отстранен нами за это время? Где опереждающее расследование? Нам важней борьба с допингом или то, что скажет IBU?

Дисквалификация, конечно, была до 1 января 2014 года. Но связник Григория Родченкова, если судить по его переписке, - Алексей Великодный, сотрудник Центра спортивной подготовки сборных команд. А Александр Кравцов, нынешний глава СБР, работает в этом Центре с 2005 года. Курировал зимние виды, с 2009 года им руководит. Через ЦСП идет финансирование всего и вся в российском спорте. Великодный — бывший подчиненный Кравцова.

Светлана Журова: Нас выдавливают из мирового спорта

Странно думать, что человек на самом стыке государства, денег и биатлона не в курсе ситуации, в которую вляпался российский спорт. Но откровений, разоблачений, признаний — ноль. Вот барин на Западе всех рассудит, а мы поддакнем. Самим расследовать? Не-е, таких академиев не кончали.

Пример, напоминать который уже пальцы болят: Старых и Юрьева. Висяк, а не дело. Жертвы без злоумышленников. Сами кололись, сами попались, допинг нашли в трамвае, подумали - аскорбинка.

Личный тренер Старых, Леонид Гурьев, сейчас член совета СБР. Тренер сборной Владимир Королькевич после Сочи спокойно тренировал Беларусь, уйдя от нас с выходным пособием и без скандала. Врачи Старых и Юрьевой по-прежнему врачуют. Чиновники чиновничают. Пастораль!

Примерно так дети в ответ на «зачем сломал игрушку?» хлопают голубыми глазами: «Она сама сломалась».

Чего мы хотим от Запада, если спускаем все на тормозах?

Хотя я знаю, чего мы сейчас хотим: откупиться соревнованиями и спортсменами. Стянуть треух: проморгали, вашвысокобродь. И поскорее забыть, затереть, замылить.

Любопытна в этой истории и роль президента IBU Андреса Бессеберга, хитрого лиса, мастера противовесов. Он, конечно, не избирал с помощью России норвежского премьера, как «легкоатлет» Ламин Диак. говорят, - сенегальского президента. Но свой Макларен не помешал бы и IBU. Хотя бы для того, чтобы убедиться: слухи о политических допинговых «разменах» с целью удержать спонсоров и еще бог знает какой целью – поклеп.

Впрочем, не нам сейчас думать о Бессеберге. Проблема страшней и глубже очередного замыливания или плача: «Я больше не буду». Слишком много поломанных игрушек. Слишком неголубые глаза.

15 дней WADA. Как расследование Макларена привело к отмене турниров в России

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Конгресс IBU рассмотрит возможность переноса ЧМ-2021 из ТюмениВопрос переноса чемпионата мира по биатлону 2021 года, который должен пройти в Тюмени, будет рассмотрен на следующем конгрессе IBU.Вице-президент IBU: Будем выяснять, насколько СБР был вовлечен в систематическое применение допингаВице-президент Международного союза биатлонистов Олле Далин рассказал о дальнейших шагах организации в проведении расследования допинговых случаев в России.Минспорта Украины: Россия должна нести жесткое наказание за организованную преступную деятельностьМинистр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал последние санкции в отношении России, связанные с допинговыми разоблачениями.Губернатор Псковской области предложит СБР провести в Острове чемпионат России среди юниоровГубернатор Псковской области Андрей Ткачук после отказа СБР от проведения чемпионата мира среди юниоров в городе Остров, заявил, что обратится в Союз биатлонистов России с предложением провести чемпионат России по биатлону.15 дней WADA. Как расследование Макларена привело к отмене турниров в России15 дней WADA. Как расследование Макларена привело к отмене турниров в РоссииДва российских биатлониста будут отстранены от соревнований, а Россия потеряла финальный этап Кубка мира и юниорский чемпионат мира.Светлана Журова: Нас выдавливают из мирового спортаСветлана Журова: Нас выдавливают из мирового спортаОлимпийская чемпионка и депутат Госдумы дала свой комментарий тяжелому для России решению, вынесенному на заседании исполкома IBU.Виталий Мутко: Главное, что наши спортсмены продолжат выступать на Кубке мираВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал решение международного союза биатлонистов (IBU) о проведении специального расследования в отношении СБР и 29 биатлонистов.Павел Колобков: Решение о переносе этапа Кубка мира из Тюмени необоснованноМинистр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение о переносе этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени в 2017 году.СБР рассчитывает на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBUСоюз биатлонистов России (СБР) выступил с открытым заявлением по итогам внеочередного исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), состоявшегося сегодня в Мюнхене.Анна Богалий: Наказание IBU – справедливо, нужно бороться с допингом и не позориться на весь мирДвукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий – о переносе этапа Кубка мира из Тюмени.Дмитрий Васильев: Эти двое биатлонистов не входят в сборнуюДвукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев – о решениях исполкома Международного союза биатлонистов (IBU).«Подозрения – не основания для введения санкций». Что говорится в заявлении IBU«Подозрения – не основания для введения санкций». Что говорится в заявлении IBUСегодня в Мюнхене прошло внеочередное собрание исполкома IBU, на котором решалась судьба российского биатлона.Андрес Бессеберг: Одних подозрений недостаточно для применения санкцийПрезидент IBU прокомментировал решение провести специальное расследование в отношении СБР и 29 биатлонистов, которые подозреваются в употреблении допинга.В отношении СБР и 29 биатлонистов будет проведение специальное расследование IBUМеждународный союз биатлонистов (IBU)) проведет специальное расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 биатлонистов.Андрес Бессеберг: Отказ от соревнований в Тюмени – первый важный шаг со стороны СБРПрезидент IBU Андерс Бессеберг после заседание исполкома Международного союза биатлонистов, которое было посвящено проблеме допинга в российском спорте, прокомментировал решение СБР отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени.СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени в 2017 годуСБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени в 2017 годуСоюз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, сообщается в пресс-релизе Международного союза биатлонистов (IBU).Алексей Слепов: Надеюсь, решение IBU будет адекватноеРоссийский биатлонист Алексей Слепов выразил надежду, что решение Международного союза биатлонистов (IBU) будет адекватным.Публикация решения исполкома IBU по российским биатлонистам перенесена на часСегодня, 22 декабря, в Мюнхене (Германия) проходит заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском спорте.Анатолий Алябьев: Нас могут лишить этапа Кубка мира, да и чемпионата 2021 года тожеДвукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев поделился ожиданиями от результатов заседания международного биатлонного союза.Николай Круглов: Не будем забывать, что контроль над работой РУСАДА осуществлялся из WADAЧетырехкратный чемпион мира Николай Круглов высказался о возможном отстранении сборной России по биатлону от международных соревнований.

Международный союз биатлонистов (IBU)
Международный союз биатлонистов (IBU)
Союз биатлонистов России (СБР)
Союз биатлонистов России (СБР)