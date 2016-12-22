31=2+29 – все, что мы узнали от IBU. Колонка Евгения Дзичковского

Обозреватель «Советского спорта» – о вердикте IBU и его последствиях для российского биатлона.

Заседание исполкома IBU завершилось туманом почище оберхофского. Недельное напряжение привело лишь к тому, что 31 фамилия подозреваемых российских биатлонистов раздробилась на 2 сочинские плюс 29 непонятно каких. Случилась также отмена двух биатлонных событий на территории России, которых, как вдруг выяснилось, лишила себя сама Россия.

Нас ждут новые расследования и наказания. Но ряд вопросов и выводов необходимо озвучить уже сейчас.

После второй части доклада Макларена СБР сделал то, чего от него ждали давно - выпустил примирительный пресс-релиз с легким накатом на предыдущее руководство: «Последняя положительная проба, повлекшая за собой дисквалификацию атлетов сборной, датирована 1 января 2014 года». Лучше бы узнать, когда был последний случай применения допинга, а не проба с дисквалификацией, но это вряд ли. Очищение изнутри в российском спорте отключено. Нас за это бьют. А мы ничего не делаем.

Такое чувство, будто карающая десница поселилась только по ту сторону границы. Хотя по числу погон на душу населения, а также щек, лежащих на этих погонах, равных России мало. После публикации доклада Макларена прошло время. Кто из допинг-тренеров и врачей отстранен нами за это время? Где опереждающее расследование? Нам важней борьба с допингом или то, что скажет IBU?

Дисквалификация, конечно, была до 1 января 2014 года. Но связник Григория Родченкова, если судить по его переписке, - Алексей Великодный, сотрудник Центра спортивной подготовки сборных команд. А Александр Кравцов, нынешний глава СБР, работает в этом Центре с 2005 года. Курировал зимние виды, с 2009 года им руководит. Через ЦСП идет финансирование всего и вся в российском спорте. Великодный — бывший подчиненный Кравцова.

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Странно думать, что человек на самом стыке государства, денег и биатлона не в курсе ситуации, в которую вляпался российский спорт. Но откровений, разоблачений, признаний — ноль. Вот барин на Западе всех рассудит, а мы поддакнем. Самим расследовать? Не-е, таких академиев не кончали.

Пример, напоминать который уже пальцы болят: Старых и Юрьева. Висяк, а не дело. Жертвы без злоумышленников. Сами кололись, сами попались, допинг нашли в трамвае, подумали - аскорбинка.

Личный тренер Старых, Леонид Гурьев, сейчас член совета СБР. Тренер сборной Владимир Королькевич после Сочи спокойно тренировал Беларусь, уйдя от нас с выходным пособием и без скандала. Врачи Старых и Юрьевой по-прежнему врачуют. Чиновники чиновничают. Пастораль!

Примерно так дети в ответ на «зачем сломал игрушку?» хлопают голубыми глазами: «Она сама сломалась».

Чего мы хотим от Запада, если спускаем все на тормозах?

Хотя я знаю, чего мы сейчас хотим: откупиться соревнованиями и спортсменами. Стянуть треух: проморгали, вашвысокобродь. И поскорее забыть, затереть, замылить.

Любопытна в этой истории и роль президента IBU Андреса Бессеберга, хитрого лиса, мастера противовесов. Он, конечно, не избирал с помощью России норвежского премьера, как «легкоатлет» Ламин Диак. говорят, - сенегальского президента. Но свой Макларен не помешал бы и IBU. Хотя бы для того, чтобы убедиться: слухи о политических допинговых «разменах» с целью удержать спонсоров и еще бог знает какой целью – поклеп.

Впрочем, не нам сейчас думать о Бессеберге. Проблема страшней и глубже очередного замыливания или плача: «Я больше не буду». Слишком много поломанных игрушек. Слишком неголубые глаза.

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