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Анна Богалий: В Тюмени не будет Кубка мира? Значит, мы это заслужили

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Анна Богалий: В Тюмени не будет Кубка мира? Значит, мы это заслужили
Источник: Associated Press

В четверг Международный союз биатлонистов объявил о том, что Россия лишается международных соревнований, запланированных в нашей стране на ближайшее время - этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове (Псковская область). Формально речь идет о том, что Союз биатлонистов России сам отказался от их проведения, но мы должны признать, что это решение вынужденное, поскольку в противном случае, наш биатлон мог пострадать еще больше, вплоть до того, что вся российская сборная могла быть отстранена от участия в Кубке мира. То есть фактически речь идет о том, что нашу страну лишили права проведения двух значимых событий. Как только стало известно о решении IBU, мы поговорили с двукратной олимпийской чемпионкой Анной Богалий о переносе этапа Кубка мира и юниорского чемпионата мира из России, а также обсудили некоторые другие вопросы борьбы с допингом.

«Не считаю сговором решение IBU»

– Раз этап Кубка мира решено перенести, значит, у представителей Исполкома IBU есть на это веские основания и доказательства причастности российских спортсменов к употреблению допинга. В дальнейшем, думаю, последуют шаги в отношении этих спортсменов, – заявила Анна Богалий в интервью нашему изданию. – Рада тому, что не наша сборная не исключена из участников Кубка мира и сможет продолжить сезон в январе. Лишение всей команды права выступать на международных соревнованиях было бы крайне несправедливым. Есть много спортсменов, и их, конечно большинство, которые непричастны ни к этому скандалу, в частности, ни к употреблению запрещенных препаратов вообще. Они не должны нести ответственность за проступки других.

– Некоторые наши соотечественники видят в этой ситуации заговор против России. Что скажете вы?
– Мы должны уважать решение IBU в том виде, в котором нам его представили. Я не считаю это сговором – в исполком входят представители разных стран. Само понятие «биатлонная семья» – это не пустой звук. Я верю в здравый смысл Международного союза биатлонистов. Серьезное наказание без причины там было бы невозможно. Мне в нашей биатлонной семье всегда было комфортно, я получала удовольствие от того, что делаю.

Конечно, перенос этапа Кубка мира из Тюмени и юниорского чемпионата мира из Острова – это серьезный удар для нас. Но зато это послужит толчком к тому, что все наше руководство и все те, кто имеет отношение к биатлону, начнут, а кто-то продолжит борьбу с допингом на всех уровнях, чтобы в будущем не было такого позора на весь мир.

Я была в Чехии в этот уик-энд и слышала заявления о том, что если хоть один спортсмен из того списка продолжает находиться в числе участников Кубка мира, то, конечно, санкции последуют.

– Анна, вы попали на этап Кубка мира в Нове Место в самый горячий момент, когда стало известно о списке 31 спортсмена, но было непонятно, что будет дальше. Не ощущали ли негатива в эти дни со стороны иностранцев?
– Нет, его не было. Я не знаю, с чем это связано – скорее всего с тем, что биатлонисты много думают, и им часто приходится принимать ответственные решения – но в нашем виде спорта здравый смысл преобладает у большинства спортсменов. Мы много общались, разговаривали, и никакого негатива я не почувствовала. А выступление нашей команды говорит о том, что и команда смогла абстрагироваться от всех неприятных событий и показать отличный результат.

– Может, тот результат из серии «чем нам хуже, тем мы лучше»?
– Я бы таких параллелей не проводила. Результаты сборной связаны только с готовностью наших ребят. Я очень рада, что у Татьяны Акимовой получилось показать все то, что она наработала. Ее победа не случайна. Мало было победить в спринте – в преследовании тоже нужно было хорошо отработать. Надеюсь, что это только начало. А мужская команды просто выступает стабильно хорошо.

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«Из виноватых не нужно делать обиженных»

– Можно сказать, что Россия легко отделалась в данной ситуации?
– Сложно так сказать. Страна осталась без этапа Кубка мира и юниорского чемпионата мира, хоть и сохранила своих спортсменов в Кубке мира. Мое мнение – наказывать можно только тех, кто виноват. Но в то же время из виноватых не нужно делать обиженных. У нас ведь часто бывает, что «там» он виноват, а дома как будто бы и не виноват. На международном уровне спортсмен получает наказание, затем приезжает домой, а его гладят по головке. Иногда у нас странная такая страна бывает. Спортсмен и начинает рассуждать так, что даже если меня «там» поймают, то дома все равно примут.

– Как этого избежать?
– Чтобы в дальнейшем нам от этого очиститься, наказание должно быть жестким. Внутри страны – в том числе. Но тут главное – не ошибиться. Наказывать нужно действительно виновных, а не подозреваемых. Ну и не дай бог быть вплетенным в скандалы с махинациями и подменами. Честно говоря, не представляю, как это стало возможным, но раз такой скандал мы имеем, то сейчас на всех фронтах мы должны быть чистыми. Эту культуру мы должны прививать с детства и, возможно, вводить в более раннем возрасте допинг-контроль. Должен же быть какой-то страх, чтобы не есть запрещенные препараты. И еще я бы отменила денежную стимуляцию до 18 лет. Из-за желания заработать юношей накачивают, и это я считаю преступлением. И после 20 лет они и не могут бежать, потому что раньше на каком-то другом топливе бегали, а не на меде и не сухофруктах. То были такие «витамины»!

Но это неправильный путь и наши дети должны это понимать. Мы должны придерживаться философии Мартена Фуркада – не употреблять. И нужно уходить от другой – не попасться. А то в спорте мы, как на дороге: нет полицейского или камеры на дороге, проскочили и радуемся. Не говорю про всех, но такое есть, и от этого нужно уходить.

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