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Витсель как разочарование. Игрок «Зенита» вместо «Ювентуса» уезжает в Китай

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Аксель Витсель отбывает в Китай
Аксель Витсель отбывает в КитайИсточник: «Советский спорт»

«Советский спорт» – об одном из самых громких трансферов этого января.

Витсель договорился с «Шанхай СИПГ», где будет получать 18 миллионов евро в год, а «Зенит» выручит за его трансфер 25 миллионов евро.

Витсель не поедет в «Шанхай СИПГ», а перейдет в другой китайский клуб – «Тянцзин», с которым уже договорился о трехлетнем контракте.

Витсель извинился перед руководством «Ювентуса» за решение отправиться в Поднебесную. «Сожалею, но от таких предложений не отказываются. Это был непростой выбор. С одной стороны – возможность играть в топ-клубе, а с другой - выгодное предложение для моей семьи. Руководство «Юве» вело себя по-джентльменски, за что я ему благодарен», - якобы сказал бельгиец. Об этом сообщило издание Tuttosport, базирующееся в Турине и знающее и жизни «Ювентуса» более или менее все.

Витсель вылетит в Китай в ближайшие 48 часов…

Бельгиец был главным хедлайнером новостных лент в первые два дня 2017 года.

Сначала нам давали сериал «Витсель уезжает в Италию», растянувшийся, как и положено, на несколько сезонов. Теперь вот подоспела новая история – «Витсель отправляется в Китай». Итальянская мыльная опера едва не завершилась 31 августа – бельгиец прошел медосмотр в «Ювентусе» и сидел в номере роскошного отеля в Турине с готовым контрактом, который нужно было только подписать. Но есть четкое ощущение, что китайский сериал будет куда короче и в нем будет поставлена конкретная жирная точка, что бы там ни говорил агент Витселя Ален Гобле. Ему это по штату положено.

Жаль, что все складывается именно так. Понятно, когда в Китай едут на склоне карьеры за последним контрактом. Понятно, когда туда отправляются африканцы или латиноамериканцы, выросшие в бедноте и имеющие на плечах по три десятка родственников, которым нужно всячески помогать. Но когда такое решение принимает талантливый и сильный европейский игрок в самом расцвете сил (12 января Витселю исполнится 28 лет), основной футболист одной из сильнейших сборных мира прямо сейчас, которого ждут в одной из лучших команд Старого Света – это разочаровывает. Действительно разочаровывает. Всегда грустно, когда спортсмен, выбирая между игрой или очень большими деньгами, отдает предпочтение последнему.

Хотя в этом есть определенная логика. В августе 2012 года на руках у Витселя было предложение от мадридского «Реала». Но бельгиец поехал в «Зенит». Сейчас его ждали в «Ювентусе». Однако полузащитник решил отправиться в Китай. Исключительно из-за денег, и сам Витсель этого не скрывает.

Впрочем, бельгиец всегда очень рачительно относился к деньгам и своему будущему, не желая повторить судьбу многих футболистов, которые быстро спускали все заработанное за карьеру. В Бельгии он инвестировал в компанию LindSky, занимающуюся подготовкой пилотов и обслуживанием самолетов. В перспективе LindSky планирует заняться и частными перевозками.

«Я хочу грамотно распоряжаться своими деньгами и начинаю думать о жизни после футбола», - говорил Витсель, для которого футбол, по отзывам многих питерских журналистов, хорошо знающих жизнь «Зенита» изнутри, не является нечто большим, чем просто работой.

Что ж, контракт в Китае совершенно точно поможет ему обустроить свое будущее. Ну а без скудетто и вероятного участия в ЧМ-2018 – переезд в Китай ставит под угрозу позиции игрока в сборной, где на его позиции сильнейшая конкуренция – Витсель как-нибудь проживет. Осуждать его за это решение точно не нужно – никто не знает, как бы каждый из нас повел себя в такой ситуации. Но все равно жаль – посмотреть за Витселем в «Ювентусе» было бы действительно интересно.

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