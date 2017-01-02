Витсель как разочарование. Игрок «Зенита» вместо «Ювентуса» уезжает в Китай
«Советский спорт» – об одном из самых громких трансферов этого января.
Витсель договорился с «Шанхай СИПГ», где будет получать 18 миллионов евро в год, а «Зенит» выручит за его трансфер 25 миллионов евро.
Витсель не поедет в «Шанхай СИПГ», а перейдет в другой
китайский клуб – «Тянцзин», с которым уже договорился о трехлетнем контракте.
Витсель извинился перед руководством «Ювентуса» за
решение отправиться в Поднебесную. «Сожалею,
но от таких предложений не отказываются. Это был непростой выбор. С одной
стороны – возможность играть в топ-клубе, а с другой - выгодное предложение для
моей семьи. Руководство «Юве» вело себя по-джентльменски, за что я ему
благодарен», - якобы сказал бельгиец. Об этом сообщило издание Tuttosport, базирующееся в Турине и знающее и жизни
«Ювентуса» более или менее все.
Витсель вылетит в Китай в
ближайшие 48 часов…
Бельгиец был главным
хедлайнером новостных лент в первые два дня 2017 года.
Сначала нам давали сериал
«Витсель уезжает в Италию», растянувшийся, как и положено, на несколько
сезонов. Теперь вот подоспела новая история – «Витсель отправляется в Китай».
Итальянская мыльная опера едва не завершилась 31 августа – бельгиец прошел
медосмотр в «Ювентусе» и сидел в номере роскошного отеля в Турине с готовым
контрактом, который нужно было только подписать. Но есть четкое ощущение, что
китайский сериал будет куда короче и в нем будет поставлена конкретная жирная точка,
что бы там ни говорил агент Витселя Ален Гобле. Ему это по штату положено.
Жаль, что все складывается именно так. Понятно, когда в
Китай едут на склоне карьеры за последним контрактом. Понятно, когда туда
отправляются африканцы или латиноамериканцы, выросшие в бедноте и имеющие на
плечах по три десятка родственников, которым нужно всячески помогать. Но когда
такое решение принимает талантливый и сильный европейский игрок в самом
расцвете сил (12 января Витселю исполнится 28 лет), основной футболист одной из
сильнейших сборных мира прямо сейчас, которого ждут в одной из лучших команд
Старого Света – это разочаровывает. Действительно разочаровывает. Всегда грустно,
когда спортсмен, выбирая между игрой или очень большими деньгами, отдает
предпочтение последнему.
Хотя в этом есть определенная логика. В августе 2012 года
на руках у Витселя было предложение от мадридского «Реала». Но бельгиец поехал
в «Зенит». Сейчас его ждали в «Ювентусе». Однако полузащитник решил отправиться
в Китай. Исключительно из-за денег, и сам Витсель этого не скрывает.
Впрочем, бельгиец всегда очень рачительно относился к
деньгам и своему будущему, не желая повторить судьбу многих футболистов,
которые быстро спускали все заработанное за карьеру. В Бельгии он инвестировал
в компанию LindSky,
занимающуюся подготовкой пилотов и обслуживанием самолетов. В перспективе LindSky планирует заняться и
частными перевозками.
«Я хочу грамотно распоряжаться своими деньгами и начинаю
думать о жизни после футбола», - говорил Витсель, для которого футбол, по
отзывам многих питерских журналистов, хорошо знающих жизнь «Зенита» изнутри, не
является нечто большим, чем просто работой.
Что ж, контракт в Китае совершенно точно поможет ему
обустроить свое будущее. Ну а без скудетто и вероятного участия в ЧМ-2018 –
переезд в Китай ставит под угрозу позиции игрока в сборной, где на его позиции
сильнейшая конкуренция – Витсель как-нибудь проживет. Осуждать его за это
решение точно не нужно – никто не знает, как бы каждый из нас повел себя в
такой ситуации. Но все равно жаль – посмотреть за Витселем в «Ювентусе» было бы
действительно интересно.