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Осман Кадиев: Керимова нагло обманывали в «Анжи»

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сулейман Керимов
Сулейман КеримовИсточник: «Советский спорт»

Новый владелец «Анжи» Осман Кадиев рассказал «Советскому спорту» о том, как и зачем он возглавил махачкалинский клуб.

«Григорян до сих пор не знает своей зарплаты»

- Поздравлять вас со вступлением во владение «Анжи» или сочувствовать?
- И то, и другое.

- Кто выступил инициатором сделки по смене владельца клуба — вы или предыдущий акционер?
- Инициатива, скорее, исходила от Сулеймана Абдусаидовича Керимова.

- Как вас правильно называть: президент или владелец «Анжи»?
- Пока президент.

- То есть акциями еще не владеете?
- Владею.

- Тогда вы и владелец тоже. Основной акционер.
- Пусть будет так.

- Станут ли к финансированию клуба привлекаться средства республиканского бюджета?
- Нет. Только мои собственные и частных спонсоров.

- Много их, спонсоров, если не секрет?
- Не очень.

- Отъезд чешского тренера «Анжи» Павла Врбы связан с финансами, или он не устроил вас как специалист?
- Врба уехал еще до того, как состоялся наш разговор с Сулейманом Керимовым. Расторг контракт прежде, чем я ознакомился с ситуацией в клубе.

- То есть решение об отставке чеха принимал предыдущий владелец?
- Именно так. Он тренера приглашал, он, видимо, и расторгал контракт.

- Но Александра Григоряна приглашали уже вы.
- Я. Давно знаю этого специалиста. 

- Григорян сказал, что не знал суммы своего контракта, когда его подписывал. Сейчас-то знает?
- Григорян правильно сказал: не знал, и не знает.

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- Энтузиаст.
- Да, он такой. И я энтузиаст. А вы нет?

- Судить не мне. Как можно сформулировать главную задачу нового «Анжи»? Ставка на собственных воспитанников? Конкретное место на финише чемпионата?
- Задача — сохранить прописку в премьер-лиге. Девятое место займем, седьмое или двенадцатое — какая разница? На ведущие роли в чемпионате России мы пока все равно претендовать не можем. Естественно, буду привлекать в основном российских футболистов и отдавать предпочтение молодым.

- Российских или дагестанских?
- Для вас, возможно, есть разница. Для меня это одно и то же.

- Я спрашивал о том, нет у вас планов опереться сугубо на региональные кадры, чтобы поднять дагестанский футбол.
- На уровне РФПЛ региональный футбол не поднимают: это делается на детском, юношеском и молодежном уровне. Мне без разницы, из Рязани парень будет или из Махачкалы. Главное, чтобы россияне играли в команде. Вот этого действительно очень хочется. Большая мечта.

Александр Григорян
Александр ГригорянИсточник: ФК «Анжи»

«Кораблев остается»

- Состоялись первые при вас назначения в клубе. Станет ли бывший судья Игорь Егоров техническим директором и начальником команды?
- Егоров назначен начальником команды. А про технического директора вы от кого слышали? Решения по этой должности еще не было. Естественно, я уже знаю контуры администрации и руководства клуба, но детального ознакомления со штатом, с людьми и их функциями пока не было. Как только ознакомлюсь, стану принимать решения.

- Со спортивным директором Александром Танцюрой вы познакомились в Молдавии, где помогали решать проблемы тамошнему «Нистру» (Атаки)?
- Познакомился раньше. Он и сам в футбол играл, поэтому хорошо в нем разбирается, и агентской деятельностью занимался.

- Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев останется на своем посту?
- До тех пор, пока меня устраивает его работа, а сейчас она меня устраивает, Кораблев останется.

- Некоторые сотрудники клуба исчезли с клубного сайта, хотя никто не объявлял об их увольнении. Почему так произошло?
- Я не занимаюсь клубным сайтом. Кого вы имеете в виду?

- Заместителя генерального директора по маркетингу и коммуникациям Наталью Константинову, например...
- Не знаком ни с такой должностью, ни с такой сотрудницей.

(Также из раздела «Руководство» на сайте «Анжи» исключены глава юридического департамента Михаил Маргулис и финансовый директор Константин Слюсар. - прим. «Советского спорта»).

Кто возглавил «Анжи». 10 фактов об Османе Кадиеве

Осман Кадиев
Осман КадиевИсточник: РИА «Новости»

«Это у меня вопрос к ФБР!»

- Зачем проект «Анжи» понадобился вам лично?
- Лично мне это не нужно.

- Но вы ведь взялись. Получается, либо меценатство, либо попросило руководство республики.
- Так можно про что угодно спросить. Нужно ли лично космонавту летать в космос?

- Не исключено. Есть же слава, почет.
- За славой и почетом в российском футболе не гонятся. Разве что футболисты. Кому-то ведь надо было взяться за «Анжи»? Сулейман Абдусаидович за шесть лет вложил огромные личные средства — миллиард и 400 миллионов. И ноль результата по большому счету. Потому что все это время Керимова, считаю, просто нагло обманывали в клубе. В конце концов он разочаровался, возникла элементарная апатия. Но нельзя же совсем закрыть клуб и футбол в республике?

- В одном из интервью вы сказали, что никогда не будете сотрудничать с Германом Ткаченко. Почему?
- Думаю, каждый сам знает, чем и как он навредил «Анжи». Я не видел в клубе людей, которые хотели бы выправить ситуацию.

- Вы беретесь за дело с желанием, или это больше общественная нагрузка?
- Желаемая нагрузка. Я что-то понимаю в футболе, знаю, как делать команду. При том, что знать в футболе вообще все не дано никому. Так что для меня «Анжи» - нагрузка, тяжелая, но приятная ноша. И своя. Был бы этот клуб из Владивостока или Москвы, конечно, не взялся бы.

- Играть будете в Махачкале на «Динамо»?
- Пока на «Анжи-арене» в Каспийске, стадион в Махачкале не лицензирован. В следующем сезоне, скорее всего, переедем на «Динамо». Многое будет зависеть от отношений, которые сложатся с «Анжи-ареной». В настоящий момент она не принадлежит Керимову, он платит аренду.

- То есть в ваше владение стадион вместе с клубом не перешел?
- Нет, у него есть частный владелец.

- Интернет предоставляет о вас самую разную информацию. В частности, говорится о вопросах к вам со стороны ФБР.
- Это у меня вопросы ко всем этим негодяям. Творят, что угодно, вы разве не знаете? Ни общаться с ними, ни говорить о них не хочу. Собака лает, караван идет. Мне совершенно все равно, кто меня в этой Америке разыскивает, и что они обо мне думают. Если верить их досье, я вообще во всем виновен, разве что детей не ем.

- То есть владению российским футбольным клубом это не помешает?
- Знаете, я в Америку не собираюсь. И клуб тоже. А если поедет, то не со мной, - с другими руководителями.

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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