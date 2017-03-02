Бабайка. Кто собирается бить Хабиба Нурмагомедова
5 марта рано утром по московскому времени состоится бой за звание «временного» чемпиона UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. «Советский спорт» рассказывает о бойце, который собирается победить Хабиба.
Прозвище Фергюсона
33-летний американский боец за свою карьеру провел 25 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел три поражения. В UFC он провел 13 боев, лишь в одном уступил — Майклу Джонсону в 2012 году единогласным решением судей.
На данный момент Тони имеет внушительную серию из девяти побед кряду в самом популярном промоушене мира.
Его прозвище — Эль Кукуй. В странах Латинской Америки и Португалии это означает что-то вроде бабайки в славянских странах. Эль Кукуем пугают непослушных. Это прозвище Фергюсон получил из-за того, что нагоняет страх почти на всех своих соперников.
Биография Фергюсона
Тони родился в Южной Калифорнии, а рос в Мичигане. Еще в школе Фергюсон активно увлекся борьбой, благодаря своему отцу, который прививал ему любовь к спорту. Помимо этого, Тони занимался бейсболом и американским футболом.
Когда он поступил в университет, то продолжил заниматься лишь борьбой. Ему удалось дважды выиграть чемпионат страны среди студентов.
Окончив
университет, Фергюсон работал барменом,
офисным работником, а иногда и подрабатывал
грузчиком. Зарабатывал Тони не слишком
много, работу меня как перчатки. Знакомые
посоветовали ему пойти работать детским
тренером в борцовский зал и Тони, не
раздумывая, согласился.
Он некоторое
время тренировал детей, благодаря
которым, сам решился на большой шаг —
начал заниматься смешанными единоборствами.
ММА в то время в США уже активно
развивались.
В
2008 году он дебютирует на турнире CXF
и побеждает
Стива Авалоса сабмишеном во втором
раунде. В 2009-м Фергюсон потерпел первое
поражение в карьере от армянина Карена
Дарабедяна.
В
2011 году Фергюсон принял участие в
знаменитом реалити-шоу The
Ultimate Fighter. TUF
—
это отбор перспективных бойцов для лиги
UFC.
В
сезоне приняли участие 14 спортсменов,
разбитые на две команды. Тренерами были
тяжеловесы Брок Леснар и Джуниор дос
Сантос. Так получилось, что Фергюсон
попал в команду Леснара. Тони уверенно
добрался до финала шоу, где победил
Рэмси Ниджему нокаутом в первом раунде.
К бою против Хабиба Нурмагомедова Эль Кукуй подходит в отличной физической и психологической форме. По дороге за титулом «временного» чемпиона он одержал яркие победы над такими именитыми бойцами, как Абель Трухильо, Глейсон Тибау, Эдсон Барбоза и Рафаэль дос Аньос.
Сильные и слабые стороны
Американец хорошо борется и отлично работает в стойке. Однако, несмотря на свое борцовское прошлое, он не любит переводить соперника в партер. Фергюсон отличный ударник. Он одинаково уверенно бьет с обеих ног, подключая к этим ударам свои жестокие выбросы локтями. Тони является одним из лучших бойцов UFC, которые умеют защищаться от тейкдаунов. Эль Кукуй обычно действует первым номером и не боится пропускать удары.
Кто: Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Тони Фергюсон (США)
Весовая категория: легкая (бой за титул «временного» чемпиона)
Места в мировом рейтинге. Нурмагомедов (6-е, бои 24-0); Фергюсон (3-е, бои 22-3)
5 марта, Лас-Вегас, турнир UFC 209
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