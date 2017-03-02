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Бабайка. Кто собирается бить Хабиба Нурмагомедова

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бабайка. Кто собирается бить Хабиба Нурмагомедова

5 марта рано утром по московскому времени состоится бой за звание «временного» чемпиона UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. «Советский спорт» рассказывает о бойце, который собирается победить Хабиба.

Прозвище Фергюсона

33-летний американский боец за свою карьеру провел 25 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел три поражения. В UFC он провел 13 боев, лишь в одном уступил — Майклу Джонсону в 2012 году единогласным решением судей.

На данный момент Тони имеет внушительную серию из девяти побед кряду в самом популярном промоушене мира.

Его прозвище — Эль Кукуй. В странах Латинской Америки и Португалии это означает что-то вроде бабайки в славянских странах. Эль Кукуем пугают непослушных. Это прозвище Фергюсон получил из-за того, что нагоняет страх почти на всех своих соперников.

"Wing Chun Cucuy" Repost: @jtoons_ #TeamElCucuy Dope #FanArt #TonyFergusonMMA #SnapDownCity

Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt)

Биография Фергюсона

Тони родился в Южной Калифорнии, а рос в Мичигане. Еще в школе Фергюсон активно увлекся борьбой, благодаря своему отцу, который прививал ему любовь к спорту. Помимо этого, Тони занимался бейсболом и американским футболом.

Когда он поступил в университет, то продолжил заниматься лишь борьбой. Ему удалось дважды выиграть чемпионат страны среди студентов.

Окончив университет, Фергюсон работал барменом, офисным работником, а иногда и подрабатывал грузчиком. Зарабатывал Тони не слишком много, работу меня как перчатки. Знакомые посоветовали ему пойти работать детским тренером в борцовский зал и Тони, не раздумывая, согласился.

Он некоторое время тренировал детей, благодаря которым, сам решился на большой шаг — начал заниматься смешанными единоборствами. ММА в то время в США уже активно развивались.

В 2008 году он дебютирует на турнире CXF и побеждает Стива Авалоса сабмишеном во втором раунде. В 2009-м Фергюсон потерпел первое поражение в карьере от армянина Карена Дарабедяна.

В 2011 году Фергюсон принял участие в знаменитом реалити-шоу The Ultimate Fighter. TUF — это отбор перспективных бойцов для лиги UFC.

В сезоне приняли участие 14 спортсменов, разбитые на две команды. Тренерами были тяжеловесы Брок Леснар и Джуниор дос Сантос. Так получилось, что Фергюсон попал в команду Леснара. Тони уверенно добрался до финала шоу, где победил Рэмси Ниджему нокаутом в первом раунде.

К бою против Хабиба Нурмагомедова Эль Кукуй подходит в отличной физической и психологической форме. По дороге за титулом «временного» чемпиона он одержал яркие победы над такими именитыми бойцами, как Абель Трухильо, Глейсон Тибау, Эдсон Барбоза и Рафаэль дос Аньос.

Сильные и слабые стороны

Американец хорошо борется и отлично работает в стойке. Однако, несмотря на свое борцовское прошлое, он не любит переводить соперника в партер. Фергюсон отличный ударник. Он одинаково уверенно бьет с обеих ног, подключая к этим ударам свои жестокие выбросы локтями. Тони является одним из лучших бойцов UFC, которые умеют защищаться от тейкдаунов. Эль Кукуй обычно действует первым номером и не боится пропускать удары.

Кто: Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Тони Фергюсон (США)
Весовая категория: легкая (бой за титул «временного» чемпиона)
Места в мировом рейтинге. Нурмагомедов (6-е, бои 24-0); Фергюсон (3-е, бои 22-3)

5 марта, Лас-Вегас, турнир UFC 209

Голосование: Как завершится бой Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон? (UFC 209. 4 марта)

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