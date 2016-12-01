Букмекеры заявляют, что матч «Урала» и «Ростова» носил все признаки договорного

Как сообщил сайт «Рейтинг букмекеров», генеральный секретарь международной организации Federbet, объединяющей букмекеров и занимающейся выявлением договорных матчей, Франческо Баранка заявил, что матч 16-го тура РФПЛ «Урал» – «Ростов» (1:0) имел все признаки договорного. На это эксперту указали аномальные движения ставок.

По данным Federbet, аномальные движения ставок наблюдались буквально «везде», в том числе у международных и азиатских букмекеров.

«Огромные аномалии. Действительно огромные. Движения без какого-либо смысла. Для матча Премьер-лиги это невероятно. Я предпочитаю всегда оперировать числами, а не судить, но все указывает на договорной матч», – заключил г-н Баранка.

По данным того же ресурса, за пять минут до начала игры объем торговли на исходе матча «Урал» – «Ростов» превысил $521 тысячу на бирже Betfair, из них более $351 тысячи приходилось на рынок победы хозяев. Стоит отметить, что всего на матч к финальному свистку в паре на Betfair стояло более $1 млн. Около $810 тысяч пришлось на исход матча, из них почти $600 тыс. составил объем торговли на рынке победы «Урала».

Напомним, «Ростов» сыграл этот матч вторым составом. Основной голкипер команды Сослан Джанаев, а также Кристиан Нобоа, Тимофей Калачев, Сесар Навас, Александр Гацкан, Сердар Азмун, Дмитрий Полоз и Александр Ерохин не были заявлены на игру. Примечательно, что состав ростовчан официально стал известен примерно за час до матча, тогда как на Betfair необычно крупные ставки на победу уральцев с тогда еще высокими коэффициентами поступали уже за 4 часа до стартового свистка. Не исключено, однако, что информация о том, кто из лидеров «Ростова» остался дома и не полетел в Екатеринбург, могла стать известна намного раньше, чем тренеры заполнили стартовые протоколы.

Напомним, что «Урал» несколько недель назад уже оказывался в центре скандала, связанного с договорными матчами: игра 12-го тура «Урал» – «Терек» вызвала подозрения букмекеров и журналистов. Позже комиссия экспертов рассмотрела эти обвинения и не нашла в матче признаков договорного.