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В Хибинах стартовал горнолыжный сезон

На горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» в Кировске стартовал новый сезон, и открылся уникальный панорамный высокогорный ресторанный комплекс.
В Хибинах стартовал горнолыжный сезон
23 ноября 2021 16:29
автор: Сергей Иванов

Вместе с первыми в новом сезоне горнолыжниками сезон открыли министр спорта России Олег Матыцин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и Андрей Гурьев, генеральный директор компании «ФосАгро», которая построила горнолыжный курорт и развивает туристическую инфраструктуру Хибин.

Еще год назад это событие могло состояться только в начале декабря. Именно в это время «Большой Вудъявр» всегда открывал сезон на естественном снегу. Однако, сейчас все изменилось – введена в эксплуатацию система искусственного оснежения, которая и позволила первым туристам спуститься с любимых склонов фактически осенью. Горнолыжный сезон на «Большом Вудьявре» станет самым длинным (8 месяцев!) в России.

Реализация этого проекта – продолжение усилий ФосАгро по развитию зимнего курорта, и плодотворного сотрудничества инвестора с федеральными и региональными властями.

- Я не в первый раз приезжаю в Кировск и Мурманскую область и могу поставить в пример взаимодействие власти и бизнеса в регионе – федерального и регионального правительства и компании «ФосАгро». Мы видим, что здесь создана комфортная среда для развития спорта и туризма. Лично я очень рад тому, что на спортивной карте России вновь восходит яркая звезда Кировска, города с сильнейшими спортивными традициями. Здесь создаются, без преувеличения, международные туристические стандарты! И я уверен, что скоро Кировск станет популярным туристическим направлением не только для российских, но и для зарубежных туристов, - отметил, выступая на церемонии открытии горнолыжного сезона в Кировске министр спорта РФ Олег Матыцин.

ТОЧКА РОСТА

Панорамный ресторанный комплекс «Плато», расположенный на высоте 820 метров на горе Айкуайвенчорр, - добавит туристам новых позитивных впечатлений. Сооружение это во многом уникальное – в России подобных горных ресторанов, ни по функционалу, ни по архитектуре пока нет.

Здание, словно парящее над вершиной горы Айкуайвенчорр, вмещает в себя ресторан, кафе-бистро со «шведской линией» и бар с выходом на обзорную террасу. Панорамные окна открывают завораживающие виды на горы, озера, и расположившийся у подножия гор Кировск.

- Это технологически очень сложный проект, он уникален в масштабах Российской Федерации, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Появился он благодаря компании «ФосАгро» и также инвестициям федерального бюджета так как часть инфраструктуры построена по госпрограмме. Мы благодарим наших партнёров – компанию «ФосАгро» - за то, что они по-настоящему любят Мурманскую область и инвестируют именно сюда. Это точка роста – и точка привлечения туристов и, самое главное, возможность для жителей нашей области приехать сюда и замечательно провести время.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Андрей Гурьев отметил, что главная цель ФосАгро - улучшение качества жизни сотрудников компании и их семей, кировчан и гостей города, которых с каждым годом становится все больше – в прошлом году курорт посетили почти четверть миллиона любителей горных лыж. Инвестиции в развитие курорта создают прочную основу для роста малого и среднего бизнеса.

Андрей Гурьев рассказал о новых планах компании: ФосАгро намерена вложить средства в строительство в Кировске гостиничного комплекса с аквапарком в непосредственной близости к курорту, ждет реновация и аэропорт «Хибины», который должен быть готов к росту туристического потока.

источник: «Советский спорт»
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