«Я скучаю по ним!» Австрийский олимпийский чемпион - об отстранении российских спортсменов

Олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе из Австрии Бенджамин Карл выразил свое сожаление по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Это катастрофа, что они не могут выступать на соревнованиях. Надеюсь, что следующий сезон будет нормальным - со всеми крутыми райдерами из России. Я скучаю по ним!», - приводит слова австрийца телеканал «Матч ТВ».

Напомним, согласно рекомендациями МОК подавляющее большинство международных спортивных федераций отстранило россиян от соревнований под своей эгидой. В то же время CAS зарегистрировал более десяти апелляций национальных российских федераций на оспаривание таких решений.