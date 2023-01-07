Бронзовый призер Олимпийских игр Мюффа-Жанде получил серьезную травму в Швейцарии

Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в комбинации француз Виктор Мюффа-Жанде получил серьезную травму во время соревнований по гигантскому слалому на этапе Кубка мира в Швейцарии, сообщают норвежские СМИ.

Во время скоростного спуска во второй попытке он потерял равновесие, упал и на большой скорости врезался в защитную сетку, которая была установлена на границе трассы. Врачи около 15 минут оказывали помощь спортсмену на месте, по кадрам телевизионной трансляции на снегу была видна кровь. После чего 33-летнего француза унесли на носилках, а вскоре на вертолете переправили в больницу для обследования.

О состоянии горнолыжника пока не сообщается.