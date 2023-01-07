У упавшего горнолыжника Мюффа-Жанде сотрясение мозга и повреждение правой руки

Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в комбинации Виктор Мюфф-Жанде госпитализирован и проведет некоторое время под наблюдением врачей, сообщают французские СМИ.
По данным источника, у спортсмена диагностировано сотрясение мозга, повреждение носа и правой руки.
Во время скоростного спуска во второй попытке этапа Кубка мира он потерял равновесие, упал и на большой скорости врезался в защитную сетку, которая была установлена на границе трассы. Врачи около 15 минут оказывали помощь спортсмену на месте, по кадрам телевизионной трансляции на снегу была видна кровь. После чего 33-летнего француза унесли на носилках, а вскоре на вертолете переправили в больницу для обследования.
Стартовать в воскресенье спортсмен не сможет.