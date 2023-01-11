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Этап по горнолыжному спорту в Германии отменен из-за отсутствия снега

Соревнования, запланированные на 28, 29 января будут перенесены на другой срок.
11 января 2023 11:36
автор: Александр Евграфов

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отменила этап Кубка мира по горнолыжному спорту в Гармиш-Партенкирхене (Германия), сообщается на сайте организации.

Причина заключается в критической ситуации со снегом. Этап Кубка мира был запланирован на 28, 29 января и включал в себя включали скоростной спуск и гигантский слалом.

Организаторы не исключают проведение этапа в другом месте.

Отсутствие или недостаток снега уже повлекли за собой отмену этапа Кубка мира в лыжном двоеборьбе в Шо-Нев, этапа Кубка IBU по биатлону в немецком Арбере, обсуждаются возможные переносы других соревнований.

источник: «Советский спорт»
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