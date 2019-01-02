Юрий Бородавко: Непряевой не хватило прежде всего опыта

Горнолыжный спорт 02 января 2019 16:53 Источник: ТАСС

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвел итоги масс-старта в рамках этапа лыжной гонки «Тур де Ски».

– Непряевой не хватило прежде всего опыта, норвежка сумела опередить ее за счет того, что сделала более глубокий выпад, а Наталья выпада не делала. Счастье было так рядом, но все равно надо радоваться тому, что есть.

Ключевой момент заключается в том, что Эстберг сумела сделать на равнине небольшой отрыв; часть плана для Натальи была в том, что на подъеме она должна была опережать норвежку, но получилось, что половину подъема она ее только догоняла, а потом уже вышла вперед. Кроме того, норвежка бежала на лыжах, скольжение у которых было лучше, они были чуть быстрее, – приводит слова Бородавко ТАСС.