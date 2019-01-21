Вонн думает о завершении карьеры

Горнолыжный спорт 21 января 2019 13:39 Источник: Inside The Games Автор: Липкин Антон

Американка выступает через боль в коленях.

Олимпийская чемпионка Линдси Вонн может в ближайшее время объявить о завершении карьеры.

В воскресенье 34-летняя американская горнолыжница не смогла завершить свою попытку в супергиганте на этапе Кубка мира в Кортина-д’Ампеццо, после чего заявила журналистам, что рассматривает вариант досрочного завершения карьеры из-за болей в коленях.

«У меня было четыре операции на правом колене, – приводит Inside The Games слова Вонн. – На левом колене у меня нет боковой связки. Там поставлены две скобки.

Мне приходится много терпеть. И возможно, я достигла своего максимума. Я пока не знаю. Мне нужно несколько дней, чтобы все обдумать».

Напомним, Вонн выиграла золото Олимпийских игр 2010 года в Вакувере в скоростном спуске. Также у нее две бронзовые медали: в супергиганте в Ванкувере и скоростном спуске в Пхенчхане. В 2009 году она стала двукратной чемпионкой мира в Валь-д’Изере.

На ее счету 82 победы и 137 подиумов на этапах Кубка мира. В четырех сезонах она занимала первое место в общем зачете (2008, 2009, 2010, 2012).