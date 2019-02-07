Буров стал чемпионом мира в лыжной акробатике - Советский спорт
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Горнолыжный спорт07 февраля 2019 07:24Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Буров стал чемпионом мира в лыжной акробатике

В Парк-Сити (США) проходит чемпионат мира по лыжной акробатике.

В финале чемпионата мира россиянин Максим Буров занял первое место, показав результат 130,09 балла.

Второе место занял спортсмен из Украины Александр Абраменко. Тройку лучших замкнул швейцарец Ноэ Рот.

Другие россияне Павел Кротов и Александр Никитин показали четвертый и пятый результат соответственно.

Парк-Сити, США
Лыжная акробатика
Чемпионат мира
Мужчины

1. Максим Буров (Россия) – 130,09
2. Александр Абраменко (Украина) – 126,24
3. Ноэ Рот (Швейцария) – 125,22
4. Павел Кротов (Россия)
5. Александр Никитин (Россия)

#буров максим#абраменко александр#кротов павел
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