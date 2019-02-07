Горнолыжный спорт 07 февраля 2019 07:38 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Никитина стала серебряной медалисткой чемпионата мира по лыжной акробатике

В Парк-Сити (США) проходит чемпионат мира по лыжной акробатике.