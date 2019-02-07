Никитина стала серебряной медалисткой чемпионата мира по лыжной акробатике

В Парк-Сити (США) проходит чемпионат мира по лыжной акробатике.
В соревнованиях у женщин чемпионкой мира стала спортсменка из Белоруссии Александра Романовская.
Второе место заняла россиянка Любовь Никитина. Она разделила второе место с представительницей Китая Сюй Мэнтао.
Другая российская спортсменка София Алексеева заняла шестое место.
Парк-Сити, США
Лыжная акробатика
Чемпионат мира
Женщины
1. Александра Романовская (Белоруссия) – 113,18
2. Любовь Никитина (Россия) – 89,88
2. Сюй Мэнтао (Китай) – 89,88
4. Лора Пил (Австралия)
5. Эшли Колдуэлл (США)
6. София Алексеева (Россия)