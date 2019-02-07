Никитина стала серебряной медалисткой чемпионата мира по лыжной акробатике - Советский спорт
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Горнолыжный спорт07 февраля 2019 07:38Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Никитина стала серебряной медалисткой чемпионата мира по лыжной акробатике

В Парк-Сити (США) проходит чемпионат мира по лыжной акробатике.

В соревнованиях у женщин чемпионкой мира стала спортсменка из Белоруссии Александра Романовская.

Второе место заняла россиянка Любовь Никитина. Она разделила второе место с представительницей Китая Сюй Мэнтао.

Другая российская спортсменка София Алексеева заняла шестое место.

Парк-Сити, США
Лыжная акробатика
Чемпионат мира
Женщины

1. Александра Романовская (Белоруссия) – 113,18
2. Любовь Никитина (Россия) – 89,88
2. Сюй Мэнтао (Китай) – 89,88
4. Лора Пил (Австралия)
5. Эшли Колдуэлл (США)
6. София Алексеева (Россия)

#никитина любовь
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