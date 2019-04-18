Канадский горнолыжник скончался при падении в горах - Советский спорт
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18 апреля 2019 06:39Горнолыжный спортСпирин Дмитрий

Канадский горнолыжник скончался при падении в горах

В США погиб канадский горнолыжник Дэйв Трэдуэй.

Как информирует CBC, смерть наступила в результате падения с ,большой высоты.

Сообщается, что 38-летний спортсмен катался на склоне горы Рододендрон. Он упал в расщелину с высоты 30 метров. Оттуда его извлекли спасатели, но горнолыжник был уже мертв. Информацию о смерти Трэдуэя подтвердил официальный сайт спортсмена.

У горнолыжника остались жена и двое сыновей.

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