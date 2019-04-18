Канадский горнолыжник скончался при падении в горах

Как информирует CBC, смерть наступила в результате падения с ,большой высоты.
Сообщается, что 38-летний спортсмен катался на склоне горы Рододендрон. Он упал в расщелину с высоты 30 метров. Оттуда его извлекли спасатели, но горнолыжник был уже мертв. Информацию о смерти Трэдуэя подтвердил официальный сайт спортсмена.
У горнолыжника остались жена и двое сыновей.
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге. Зачем нам лузеры Василевский, Сергачев, Кучеров и Малкин на чемпионате мира?О том, что все четверо вызываются в сборную России - было сообщено еще утром, когда сами игроки еще вряд ли пережили вылет из Кубка Стэнли. Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть. Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6. Валерий Масалитин: Этот «Аякс» полюбился еще в августе, когда прошел КиевБывший нападающий голландского «Витесса» рассказывает о феномене «Аякса», которые возвращает былое величие. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. «Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира. Джордже Деспотович: Американцы отказались от моих услуг из-за ИбрагимовичаОн играл против Аршавина, не попал в Город Ангелов из-за Златана Ибрагимовича, а сейчас забивает за «Оренбург» Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Иногда «Аякс» возвращается! Амстердамцы впервые с 1997 года добрались до полуфинала Лиги чемпионовМы же сравнили нынешний состав «Аякса» с командой сезона-1994/95, которая выиграла главный еврокубок. «Даллас» уничтожил «Нэшвилл». У Радулова – заброшенная шайба«Бостон» и «Торонто» забили 10 голов на двоих, Радулов забросил вторую шайбу в плей-офф. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Евгений Ловчев: «Аякс» принадлежит аяксидам, а «Спартак» спартаковцам – нетНаш обозреватель объясняет успех голландского клуба хорошей работой скаутской службы, сильной академией и воспитанием правильного духа. «Спартак» все это давно утратил. Конор, не уходи! Крик души нашего обозревателяНовость об уходе из спорта Конора Макгрегора – нож по сердцу для настоящих поклонников ММА. Сергей Юран: Жду финал «Аякс» - «Барселона»Известный в прошлом форвард сборной России поделился впечатлениями от вторничных ответных четвертьфиналов Лиги чемпионов. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса Месси - Роналду - 5:7. Цифры и факты сезона в Лиге чемпионовЛионель Месси пятый раз в карьере забил десять мячей в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов. Больше таких сезонов (7) было только у Криштиану Роналду. Овечкин и Кучеров были в состоянии аффекта! Потому Александр избил пацана, а Никита едва не покалечил финнаВроде бы все о драке двух русских уже сказано. Но я хотел бы добавить личную историю, а также поговорить еще о Кучерове. Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго. Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось. «Китаец – это оскорбление, если сопровождается отборным матом». Допрос Пака в судеПосле сегодняшних показаний потерпевшего шансы Кокорина и Мамаева отделаться символическим наказанием уменьшаются Как же хорош Тарасенко! Но это не помогло «Сент-Луису» победитьГол Владимира Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения. «Вегас» справился с «Сан-Хосе» без Никиты Гусева. Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?