Призер зимней Олимпиады-1992 объявлена в розыск Испанская полиция разыскивает 56-летнюю горнолыжницу Бланку Фернандес Очоа.

Как сообщает El Pais, в последний раз ее видели 23 августа. На следующий день дочь спортсменки обратилась в полицию.

Очоа – победитель четырех этапов Кубка мира. На Олимпиаде-1992 в Альбервиле она завоевала бронзу в слаломе.

Бланка – младшая сестра единственного испанского чемпиона зимних Игр Франсиско Фернандеса Очоа.