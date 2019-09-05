Семикратный чемпион мира Хиршер завершил карьеру в 30 лет - Советский спорт
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05 сентября 2019 01:20Горнолыжный спорт

Семикратный чемпион мира Хиршер завершил карьеру в 30 лет

Он также является двукратным олимпийским чемпионом.

Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер сообщил о завершении профессиональной карьеры.

«Об этом решении я думал не один раз, но окончательный вывод был сделан только сейчас. И, знаете, я чувствую себя отлично. Как будто груз с плеч упал», – цитирует 30-летнего Хиршера Expressen.

Напомним, за всю карьеру Хиршел 7 раз становился чемпионом мира, а также 8 раз добивался успеха на Кубке мира.

Он является единственным горнолыжником, который выиграл восемь больших Хрустальных глобусов.

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