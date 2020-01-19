Хорошилов занял третье место в слаломе на этапе Кубка мира Соревнования проходят в Венгене (Швейцария).

Россиянин Александр Хорошилов выиграл бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Швейцарии. Первым стал Клеман Ноэль из Франции, вторым - норвежец Хенрик Кристофферсен. Венген (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Слалом 1. Клеман Ноэль (Франция) — 1.46,43 2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.46,83 3. Александр Хорошилов (Россия) — 1.47,26.