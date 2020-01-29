Из-за коронавируса отменен этап Кубка мира по горнолыжному спорту в Китае Соревнования должны были пройти с 15 по 16 февраля

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском уезде Яньцин отменен из-за коронавируса.

«С большим сожалением все заинтересованные стороны приняли трудное решение отменить этап Кубка мира в Яньцине. Несмотря на то, что уровень риска в Яньцине низкий, здоровье спортсменов для нас в приоритете», - говорится в обращении президента FIS Джанфранко Каспера на официальном сайте организации.

Напомним, на территории Китая в конце декабря был выявлен новый тип коронавируса, которым на территории КНР заболели более шести тысяч человек. Более 130 человек умерли. Помимо Китая, вспышки вируса выявлены в 15 странах мира.