На стадионе «Рубина» построят горнолыжную трассу Предварительная стоимость проекта составляет 16,2 млн рублей.

На домашнем стадионе «Рубина» «Ак Барс Арене» в Казани планируют возвести горнолыжную трассу стоимостью 16,2 млн руб.

Тендер по разработке проектно-сметной документации по объекту размещен на сайте госзакупок.

Горнолыжная трасса будет оснащена всем необходимым: снеговыми пушками, канатно-кресельной дорогой, машинами для подготовки горнолыжных склонов.

Зимой трасса будет предназначена для различных горнолыжных дисциплин и сноуборда. Летом на ней собираются проводить соревнования по велоспорту и мотоспорту.

Исполнитель тендера будет выбран в результате электронного аукциона 24 марта.