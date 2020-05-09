Французский горнолыжник Килли оплатил перевозку российских детей на лечение в Швейцарию Об этом сообщает ТАСС.

Трехкратный олимпийский чемпион Жан-Клод Килли оказал помощь детям из России, страдающим от злокачественной опухоли сетчатки.

Согласно источнику, французский спортсмен оплатил перевозку пятерых детей на частном самолете. Все они отправились на срочное лечение в клинику в Лозанне.

Отмечается, что бывший спортсмен также оплатил и другой спецрейс, который привез еще пятерых российских детей в Швейцарию.

Добавим, что Килли занимал должность главы Координационной комиссии Международного олимпийского комитета при подготовке Олимпиады в Сочи.