Олимпийская чемпионка Файт сообщила о завершении карьеры

«Я готова к следующей главе своей жизни. Мое сердце и голова говорят мне, что пришло время заняться чем-то новым. И вот, я решила уйти из лыжных гонок. Лыжи - это вся моя жизнь. Это сделало меня той, кем я есть сегодня. Я так благодарен за возможности, которые у меня были в течение последних пятнадцати лет. Я смогла осуществить свои детские мечты и много других вещей. Никогда не могла представить, что катание на лыжах научит меня столь многому. Спасибо за веру в меня. Всегда буду оглядываться на свои переживания с огромной улыбкой. Спасибо за вашу бесконечную поддержку, она всегда много значила для меня», - написала в своем инстаграме.
Отметим, что на Олимпиаде 2014 года 30-летняя горнолыжница завоевала золотую медаль в супергиганте и серебряную награду в гигантском слаломе. Также в ее активе серебро в супергиганте на Играх в Пхенчхане.
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