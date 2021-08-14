В Москве на Воробьевых горах откроется горнолыжный курорт

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил о том, что в следующем году на Воробьевых горах начнет функционировать горнолыжный курорт. Об этом информирует агентство городских новостей «Москва».

– Стройка находится в активной фазе, к концу года мы планируем ввести объект в эксплуатацию, – цитирует Загрутдинова «Профиль».

Также чиновник отметил, что в ближайшие несколько лет в столице появится более 30 новых спортивных объектов, которые будет реализованы через программу «Спорт Москвы».