В мире спорта порой бывает, что правила игры вынуждены менять из-за какого-то одного конкретного игрока. Просто до него ничего подобного никому в голову не приходило, вот и становится необходимым реагировать. Не удивлюсь, если, закончив сезон, НХЛ издаст какой-нибудь циркуляр, запрещающий Брэду Маршану лизать соперников:

Собственно, так уже было - 14-го апреля 2008-го появилось так называемое “правило Шона Эвери”. Днем ранее форвард “Нью-Йорк Рейнджерс” в большинстве подъехал вплотную к вратарю “Нью-Джерси Девилз” Мартину Бродо, отвернулся от шайбы, и стал руками и клюшкой быстро качать у того перед маской:

Так называемый “скрининг”, попытка сбить вратаря с толку, и ограничить ему видимость. Реакция лиги была мгновенной. Уже на следующий день такие действия стали частью “неспортивного поведения”, и стали караться малым штрафом. В НФЛ тоже был похожий случай – в октябре 2002 горесивер Терелл Оуэнс,занеся тачдаун, достал из гетры маркер, расписался на мяче и подарил его своему финансовому консультанту. И снова реакция Лиги была немедленной - в правила внесли пункт о недопустимости постороннего (не связанного с игрой) снаряжения и экипировки. Забавно, что 12 лет спустя, на другом конце света, в другом виде спорта, нападающий дортмундской “Боруссии” Пьер-Эмерик Обамеянг, празднуя гол в ворота “Баварии” в Суперкубке Германии, вытащил из гетры (ну а куда еще им прятать что-то?) …маску Спайдермена. Напялил ее на себя и праздновал так. Судья опешил настолько, что даже не показал габонцу желтой карточки. Разумеется, африканец повторял это еще не раз - видимо, бундеслигу его выходки не раздражали.

К тому же в Европе гораздо сложнее управлять подобными процессами - в Северной Америке лиги монопольны. Колин Каперник испытал это на себе - мгновенно вылетев из НФЛ, как только емувздумалось ее побудоражить политическим протестом. Квотербек «Форти Найнерс» сел на колено во время исполнения национального гимна перед матчем. Сам футболист объяснил свой поступок так: «Я не собираюсь выказывать уважение флагу и гимну страны, которая притесняет чернокожее население и людей других рас». Разумеется, грянул скандал, тем более, что в самом соку была предвыборная кампания Дональда Трампа. Мы об этом подробно писали, повторяться незачем.

И вот ежегодное собрание владельцев команд НФЛ помимо того, что одобрило покупку “Кэролайны Пантерс” Дэвидом Теппером (за 2,2 млрд долларов, между прочим - теперь это самый дорогой спортивный клуб мира!), изменило правила поведения игроков и персонала перед матчем.

Отныне слушать гимн нужно стоя, и не предпринимая никаких лишних действий. Если этого делать не хочется - можно остаться в раздевалке, там прослушать его хоть лежа, и потом прибежать на бровку. Отдельно запрещается каким-либо образом демонстрировать неуважение к гимну и флагу, и это так же распространяется на любого сотрудника лиги, а не только игроков. Клуб имеет право штрафовать игроков- нарушителей, сам он, неизбежно, будет оштрафован лигой за их поведение. Сумма штрафа не обязана быть тождественной, она может быть и больше. Да, собственно, пример Каперника уже показал, что вообще может случиться.

Комиссар НФЛ Роджер Гуделл, комментируя решение, отдельно остановился на том, что “поведение игроков не должно бросать тень на лигу, а у людей не должно создаваться ложного впечатления, что более тысячи игроков НФЛ едины в своему неуважении к гимну”.

Права ли НФЛ? Пожалуй, сомнений в этом немного. Беспокоиться о репутации, и вообще следить за соблюдением порядка - ее святая обязанность. Справедливо ли обошлись с Каперником? Этот вопрос сложнее, ибо прямо завязан на вашу точку зрения - допустимы ли неспортивные акции и протесты во время спортивных состязаний? Если да – то конечно, прав игрок, пытавшийся, кстати, через суд доказать сговор тех самых владельцев команд, которые не дают ему работы.

Но даже в более либеральном “соккере” любой игрок, просто снявший майку и показавший надпись или рисунок на нижней (неважно, что там - портрет его ребенка, изображение Иисуса или политический лозунг) сразу наказывается желтой карточкой.

Каперник в своем праведном (ну в это хотелось бы верить, хоть его игровая карьера и шла вниз) протесте “зашел за флажки”.

Сербского пловца Милорада Чавича в свое время изгнали с чемпионата Европы за майку надписью “Косово је Србија”, что по масштабности акции - согласитесь, несколько уступало?

Интересная ситуация в еще одной американской лиге - НБА. Общеизвестно, что большинство игроков там поддержало Каперника, выступило с гневными отповедями Дональду Трампу, назвавшему футболиста“засранцем”. Однако до прямых протестных акций в НБА пока не дошло. Кстати, и НБА в свое время тоже принимала корпоративное решение ввести дресс-код, причиной стали наряды Алена Айверсона, которые он будто находил на складах заброшенного театрального реквизита, и обязательно стремился явиться в них на игру.

Ничто не стоит на месте - уж самый последний пример стоит привести из близкой нам УЕФА, где по представлению Пьерлуиджи Коллины стали наказывать игроков, демонстративно “обнуляющих карточки”. Это, конечно, пример совершенно иной,он касается (в отличие от Каперника) процесса самой игры, но показывает отсутствие снисходительности, которой так хватало Обамеянгу. Понравится ли это американскому зрителю? Стоит дождаться начала сезона. Уверен, это не понравитсяигрокам, а вслед за тем могут начать подавать голос и трибуны. Вообще несмотря на не самую большую популярность американского футбола в России, стоит признать, джинна Каперник выпустил из бутылки.