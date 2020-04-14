Ставки, смерть и магия статистики. Очередная подборка лучших фильмов о спорте

Если вы следите за этим циклом публикаций, и плюс в режиме самоизоляции у вас достаточно свободного времени, то вы уже успели посмотреть лучшие фильмы о футболе, баскетболе, о гонках и единоборствах. Сегодня речь – об американском футболе, бейсболе, хоккее. В общем, о том, что больше популярно в США, но что отлично смотрится и здесь – даже если вы не поклонник указанных видов спорта.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ

Год: 2011

Режиссер: Беннетт Миллер

В главных ролях: Брэд Питт, Джона Хилл, Филипп Сеймур Хоффман

Рейтинг Кинопоиска: 7,6 (109 953). Рейтинг IMDB: 7,6 (344 030).

Генеральный менеджер не самого успешного клуба МЛБ (Главной лиги бейсбола) «Окленд Атлетикс» вынужден комплектовать команду в условиях дефицита финансов. И решает довериться молодому экономисту из Йеля, который предлагает совершенно новый принцип рекрутинга игроков – исходя из углубленного изучения их личной статистики. Нюансы, с которыми нынче знаком любой любитель фэнтези-игр (речь о спортивных фэнтези, а не о World of Warcraft), когда-то вызывали лишь ироничную улыбку даже у настоящих руководителей спортивных клубов. И изменил такое отношение к статистике как раз Билли Бин (тот самый ГМ «Окленда») при помощи Питера Бранда. Картина, поставленная по реальным событиям, получила шесть номинаций на «Оскар», включая три главных («Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» Питту и «Лучшая мужская роль второго плана» для Хилла). Ни одну, правда, не выиграла, но хуже от этого точно не стала.

НЕВИДИМАЯ СТОРОНА

Год: 2009

Режиссер: Джон Ли Хэнкок

В главных ролях: Куинтон Аарон, Сандра Буллок

Рейтинг Кинопоиска: 8,1 (132 970). Рейтинг IMDB: 7,6 (279 243).

Жизнь щедро наградила Майкла Оэра богатырским здоровьем, телосложением и силой, но лишила нормальной семьи. В очередной раз оставшись без крыши над головой, простодушный и улыбчивый темнокожий школьник-здоровяк попадает в дом обеспеченных белых американцев, которые искренне хотят ему помочь. В том числе – добиться успехов в американском футболе. Реальная история игрока НФЛ, выбранного под 23-м номером на драфте-2009 (в год выхода картины). «Невидимая сторона» принесла «Оскар» Сандре Буллок за лучшую женскую роль и вошла в золотой пантеон фильмов о спорте.

ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ

Год: 2000

Режиссер: Боаз Якин

В главных ролях: Дензел Вашингтон, Уилл Пэйтон, Дональд Фэйсон, Вуд Харрис

Рейтинг Кинопоиска: 7,9 (21 723). Рейтинг IMDB: 7,8 (190 504).

Вольный, но добротно поставленный и классно сыгранный пересказ событий, развернувшихся в 1971 году в штате Вирджиния. Ушедший на покой титулованный тренер школьной сборной Билл Йотс вынужден вернуться, чтобы помочь сменившему его на этому посту Герману Буну. Последний из-за черного цвета кожи не вызывает уважение у белых звезд команды... Одна из типично американских картин на тему расовой дискриминации, которая все равно с интересом смотрится даже по эту сторону Атлантики. Фильм в свое время собрал отличную кассу (136 000 000 долларов при бюджете в 30 000 000) и обзавелся армией фанатов. Поклонники «Клиники» будут рады увидеть в одной из главных ролей Дональда «Терка» Фэйсона.

ВЫШИБАЛА

Год: 2011

Режиссер: Майкл Даус

В главных ролях: Шон Уильямс Скотт, Джей Барушель, Лив Шрайбер

Рейтинг Кинопоиска: 6,8 (34 156). Рейтинг IMDB: 6,8 (81 671).

Простенькая, но местами забавная комедия о вышибале из бара, которого внезапно приглашают в хоккейную команду, чтобы выполнять роль тафгая - оберегать основную звезду от силовых приемов соперников. Забавно, но факт – в основе сценария также лежит реальная история. Правда, держится фильм не на ней, а на харизме и популярности Скотта. Если понравится, имейте в виду - в 2016-м вышла вторая часть («Вышибала: Эпический замес»).

МЫ – ОДНА КОМАНДА

Год: 2006

Режиссер: МакДжи

В главных ролях: Мэттью Макконахи, Мэттью Фокс, Энтони Маки, Иэн Макшейн, Кейт Мара

Рейтинг Кинопоиска: 7,6 (13 447). Рейтинг IMDB: 7,1 (55 440).

14 ноября 1970 года при заходе на посадку в аэропорту Хантингтона (Западная Виргиния) потерпел крушение самолет DC-9. Погибли все 75 человек на борту, в том числе – команда университета Маршалла по американскому футболу. Молодой тренер Джек Ленгьел должен решить сложнейшую задачу – возродить сборную заново. Еще одна картина по реальным событиям, главное достоинство которой – персонаж и роль Мэттью Макконахи. Плюс на удивление достойная постановка МакДжи, позднее загубившего четвертого «Терминатора».

ЧУДО

Год: 2004

Режиссер: Гэвин О’Коннор

В главных ролях: Курт Рассел

Рейтинг Кинопоиска: 6,8 (4174). Рейтинг IMDB: 7,5 (45 586).

История триумфа американской сборной по хоккею, завоевавшей золото на домашней Олимпиаде в Лейк-Плэсиде (1980), когда в финале ей удалось остановить непобедимую «Красную машину» (команду СССР). Первая серьезная работа Гэвина О’Коннора, который впоследствии снимет «Воина». А сценарные находки не постесняются использовать создатели нашего «Движения вверх» - об очень похожей, но уже баскетбольной истории (победе советской сборной на Играх-1972 в Мюнхене).

ЗАЩИТНИК

Год: 2015

Режиссер: Питер Ландесман

В главных ролях: Уилл Смит, Алек Болдуин, Альберт Брукс

Рейтинг Кинопоиска: 6,7 (20 708). Рейтинг IMDB: 7,1 (82 044).

Молодой и талантливый врач ищет причину серии смертей известных и успешных спортсменов, которая потрясла всю Америку. В основу сюжета легли научные статьи, посвященные проблеме болезней мозга (травматической энцефалопатии) в американском футболе. История вымышлена, но взята не с потолка и имеет свое отражение в нашей жизни. А заодно в очередной раз показывает, что профессиональный спорт – это, конечно, про медали и титулы, но точно не про крепкое здоровье.

ДЕНЬГИ НА ДВОИХ

Год: 2005

Режиссер: Ди Джей Карузо

В главных ролях: Аль Пачино, Мэттью Макконахи, Рене Руссо

Рейтинг Кинопоиска: 7,1 (18 802). Рейтинг IMDB: 6,3 (42 177).

Еще одна картина не столько о спорте, сколько о вещах, с ним напрямую связанных. В данном случае – о букмекерском бизнесе. Персонажи Аль Пачино и Мэттью Макконахи делают бизнес на советах по ставкам, но не избегают связанных с этим проблем. Вышла интересная и небанальная драма, подчеркнутая отличной актерской игрой двух главных героев.

ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО

Год: 2005

Режиссер: Питер Сигал

В главных ролях: Адам Сэндлер, Крис Рок, Берт Рейнольдс, Нелли

Рейтинг Кинопоиска: 7,4 (45 397). Рейтинг IMDB: 6,4 (156 485).

Римейк британского «Костолома» с Адамом Сэндлером и Крисом Роком в главных ролях. Европейский футбол поменяли на американский, но основной сюжет остался прежним – бывшая звезда попадает в тюрьму и теперь вынужден собрать команду на матч против охраны. Сценарий скопирован почти полностью, но, на удивление, это не идет в ущерб картине. «Все или ничего» у нас даже известнее, чем оригинал с Винни Джонсом и Джейсоном Стэтхемом. Культурной ценности почти никакой, но посмотреть и посмеяться можно.

ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР

Год: 1996

Режиссер: Кэмерон Кроу

В главных ролях: Том Круз, Рене Зеллвегер, Кьюба Гудинг-младший, Бонни Хант

Рейтинг Кинопоиска: 7,4 (26 906). Рейтинг IMDB: 7,3 (231 775).

Спортивный агент после конфликта с начальством лишается работы на хлебной должности и решает открыть свою фирму. Правда, путь к успеху один – раскрутить талантливого, но нахального и злобного футболиста (единственного, кто согласился стать его клиентом). Один из множества фильмов, где Том Круз очень старался, но «Оскар» все равно ушел его партнеру (в данном случае – Кьюбе Гудингу). Зато мы получили отличное кино, успевшее стать живой классикой.

РУКА НА МИЛЛИОН

Год: 2014

Режиссер: Крэйг Гиллеспи

В главных ролях: Джон Хэмм

Рейтинг Кинопоиска: 7,1 (42 048). Рейтинг IMDB: 7,0 (42 048).

Владелец спортивного агентства находит необычный способ спасти свой терпящий бедствие бизнес – что, если набрать новых звезд МЛБ из Индии? Ведь популярный там крикет – почти тот же бейсбол! Да, мы повторяемся, но фильм опять же основан на реальных событиях, случившихся около 10 лет назад.

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Год: 1999

Режиссер: Оливер Стоун

В главных ролях: Аль Пачино, Джейми Фокс, Деннис Куэйд, Кэмерон Диаз, LL Cool J, Аарон Экхарт, Джеймс Вудс, Джон К. Макгинли

Рейтинг Кинопоиска: 7,6 (13 674). Рейтинг IMDB: 6,9 (109 260).

Главный тренер «Акул Майами» переживает непростые времена – титулы остались в прошлом, лидер команды ушел к соперникам, плюс умер владелец клуба, а его наследница-дочь думает только о деньгах, забыв про результаты. Но со всем придется как-то справится… Звездный состав актеров и постановка Оливера Стоуна (автора оригинального «Уолл-Стрит» и серии интервью с Владимиром Путиным в 2017-м) принесли картине признание критиков, любовь зрителей и хорошую кассу (более 100 000 000 долларов).