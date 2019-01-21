«Лос-Анджелес Рэмс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс» сыграют в 53-м Супербоуле

Футбол американский 21 января 2019 18:44 Источник: «Советский спорт»

Стали известны участники 53-го Супербоула – финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ).

В финале конференции NFC «Лос-Анджелес Рэмс» в овертайме обыграл «Нью-Орлеан Сэйнтс» со счетом 26:23, а в финале конференции AFC «Нью-Ингленд Пэтриотс» в овертайме переиграли «Канзас-Сити Чифс» (37:31).

Предстоящий Супербоул станет 53-м в истории и состоится в ночь с 3-го на 4-е февраля в Атланте на арене Mercedes-Benz Stadium, вмещающей более 70 тысяч зрителей.

Напомним, для «Пэтриотс» этот Супербоул станет 11-м, в пяти из них они одерживали победу (2001, 2003, 2004, 2014, 2016), а «Рэмс» четырежды принимали участие в финальном матче сезона американского футбола и лишь однажды становились победителями – в 1999-м году.