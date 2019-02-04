«Нью-Инглэнд Пэтриотс» победили «Лос-Анджелес Рэмс» и в шестой раз завоевали Супербоул - Советский спорт
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Футбол американский04 февраля 2019 07:22

«Нью-Инглэнд Пэтриотс» победили «Лос-Анджелес Рэмс» и в шестой раз завоевали Супербоул

MVP был признан Джулиан Эделман.

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