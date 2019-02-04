«Нью-Инглэнд Пэтриотс» победили «Лос-Анджелес Рэмс» и в шестой раз завоевали Супербоул - Советский спорт
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04 февраля 2019 07:22
«Нью-Инглэнд Пэтриотс» победили «Лос-Анджелес Рэмс» и в шестой раз завоевали Супербоул
MVP был признан Джулиан Эделман.
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04 февраля 2019
07:22
Футбол американский
«Нью-Инглэнд Пэтриотс» победили «Лос-Анджелес Рэмс» и в шестой раз завоевали Супербоул
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Дабл-дабл Ирвинга помог «Бостону» прервать победную серию «Оклахомы»
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«Рома» и «Милан» сыграли вничью в 22-м туре серии А
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22:50
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22:38
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Комбаров и Игнатов вернулись в общую группу «Спартака», у Селихова боли в спине
22:29
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Уилл Клайберн: Вся команда работала, и это был ключ к нашей победе
22:17
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Менеджер Нурмагомедова: Реванш с Конором состоится, он продолжает много болтать