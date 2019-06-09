Российский клуб впервые завоевал еврокубок

Игорь Ледяхов: Эксперименты с Сан-Марино были не нужны Бывший одноклубник Станислава Черчесова по «Спартаку», а в последние годы тренер различных российских клубов, высказался о матче нашей команды в Саранске против санмаринцев.

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной Уильямс Не успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финала В пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.

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Плачь, Сан-Марино! Сборная России – специалист по «карликам» 8 июня в Саранске сборная России проведет свой 21-й в истории матч против «европейских карликов». С такими мы играем очень хорошо. Даже лучше немцев и французов!

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