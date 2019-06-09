Российский клуб впервые завоевал еврокубок - Советский спорт
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09 июня 2019 19:29Футбол американскийКоноплев Александр

Российский клуб впервые завоевал еврокубок

Одержана историческая победа.

«Спартанцы» обыграли итальянский «Джайентс» в финале Кубка Центрально-европейской футбольной лиги (ЦЕФЛ) – 15:14.

Это первая победа российских клубов в еврокубках в истории. Отметим что победитель турнира носит титул чемпионов Европы.

Москвичи – действующие чемпионы страны по американскому футболу.

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