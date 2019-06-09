Российский клуб впервые завоевал еврокубок

«Спартанцы» обыграли итальянский «Джайентс» в финале Кубка Центрально-европейской футбольной лиги (ЦЕФЛ) – 15:14.
Это первая победа российских клубов в еврокубках в истории. Отметим что победитель турнира носит титул чемпионов Европы.
Москвичи – действующие чемпионы страны по американскому футболу.
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