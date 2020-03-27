Клубы и игроки NFL пожертвовали 35 миллионов долларов на борьбу с COVID-19 Национальная футбольная лига (NFL) объявила, что клубы и игроки лиги пожертвовали 35 миллионов долларов на борьбу с COVID-19.

NFL на своем официальном сайте сообщила, что в сотрудничестве с Национальной ассоциацией игроков футбольной лиги, командами, владельцами и игроками на сегодняшний день было пожертвовано более 35 миллионов долларов в рамках усилий по оказанию помощи в борьбе с распространением COVID-19.

- Мы все пострадали от пандемии COVID-19. Сейчас, как никогда, нам нужно объединиться, чтобы оставаться дома и оставаться сильными. NFL будет продолжать находить способы оказать поддержку, чтобы мы могли вместе преодолеть это время неопределенности, - прокомментировал ситуацию комиссар лиги Роджер Гуделл.

Напомним, что вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран.