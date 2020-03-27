Клубы и игроки NFL пожертвовали 35 миллионов долларов на борьбу с COVID-19

NFL на своем официальном сайте сообщила, что в сотрудничестве с Национальной ассоциацией игроков футбольной лиги, командами, владельцами и игроками на сегодняшний день было пожертвовано более 35 миллионов долларов в рамках усилий по оказанию помощи в борьбе с распространением COVID-19.
- Мы все пострадали от пандемии COVID-19. Сейчас, как никогда, нам нужно объединиться, чтобы оставаться дома и оставаться сильными. NFL будет продолжать находить способы оказать поддержку, чтобы мы могли вместе преодолеть это время неопределенности, - прокомментировал ситуацию комиссар лиги Роджер Гуделл.
Напомним, что вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран.
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Хватит КХЛ жить как при коммунизме. Особое мнение Виталия Славина Пока наш хоккей встал на паузу, самое время поговорить о вещах концептуальных. Тем более повод есть. Речь о введении в КХЛ с будущего сезона жесткого потолка зарплат в 900 млн рублей. 24.03.2020 20:30 Хоккей Славин Виталий Станислав Черчесов: В 2016 году мы очень обстоятельно поговорили с Мутко Главный тренер сборной России в рамках проекта «Письмо Черчесову» на официальном сайте РФС ответил на несколько вопросов болельщиков. 26.03.2020 17:00 Футбол Безъязычный Алексей Один Логинов – и все. В каких видах спорта нас почти не радовали сборные Пока спортивный мир стоит на паузе, самое время подвести итоги зимнего сезона. Который, несмотря на эпидемию, успел пройти почти целиком. «Советский спорт» изучил результаты российских команд во всех олимпийских дисциплинах. Сегодня – речь о тех, кто чаще огорчал, чем радовал. 27.03.2020 14:57 Биатлон Мысин Николай Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Вадим Кудако: Отец оставляет мне продукты под дверью Будни хоккеиста на карантине… 25.03.2020 11:00 Хоккей Кузютина Елена Виват, Мартен, виват! Фуркад ушел по-королевски Великий француз выиграл свою последнюю в карьере гонку 14.03.2020 18:15 Биатлон Волохов Юрий 4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно - из-за коронавируса. 14.03.2020 19:30 Биатлон