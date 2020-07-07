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07 июля 09:44
автор: Виктор Шарафудинов

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Махоумс заключил самый дорогой контракт в истории спорта

За десять лет Патрик заработает около 500 миллионов долларов.

Официальный сайт Национальной футбольной лиги сообщает, что квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс заключил новый контракт с клубом.

За десять лет Махоумс заработает около 500 миллионов долларов, что делает его контракт самым дорогим в истории спорта. Текущее соглашение игрока в американский футбол рассчитано до завершения сезона-2021, после чего вступит в силу новое.

Предыдущий рекорд принадлежал бейсболисту клуба «Лос-Анджелес Энджелс» Майку Трауту. В прошлом году Траут заключил контракт на 12 лет с общей суммой выплат около 430 млн долларов.

В минувшем сезоне «Канзас-Сити» впервые с 1970 года стал чемпионом НФЛ, победив в Супербоуле «Сан-Франциско» (30:21). 24-летний Махоумс был признан самым ценным игроком финала плей-офф и стал самым молодым футболистом в истории лиги, который получил титул MVP и завоевал Супербоул.

источник: NFL
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Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Махоумс заключил самый дорогой контракт в истории спорта
За десять лет Патрик заработает около 500 миллионов долларов.
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