«Вашингтон Редскинз» сменит название и логотип

«3 июля мы объявили о начале тщательного рассмотрения нового названия для команды. В рамках этого процесса мы хотим информировать наших спонсоров, фанатов и сообщество о наших позициях по мере нашего продвижения вперед. Сегодня мы объявляем, что по завершении этого аналитического процесса мы удалим имя и логотип «Редскинз».

Владелец «Вашингтона» Дэниел Снайдер в тесном сотрудничестве с тренером команды Роном Риверой пытаются разработать новый подход к названию и дизайну клуба, который улучшит репутацию нашей гордой, богатой традициями франшизы и вдохновит наших спонсоров, поклонников и сообщество на следующие 100 лет, - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды.

Напомним, что команда была основана в 1932 году и с тех пор трижды выигрывала Супербоул (1982, 1987, 1991).