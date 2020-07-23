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23 июля 21:56

«Вашингтон Редскинз» временно будет называться «Футбольная команда Вашингтона»

Клуб NFL «Вашингтон Редскинз» в ожидании принятия нового названия временно сменит имя на Washington Football Team (Футбольная команда Вашингтона).

«В целях уточнения и согласованности бренда мы будем называть себя «Футбольная команда Вашингтона» в ожидании принятия нашего нового имени. Название и логотип Redskins будут официально удалены к началу сезона 2020 года. Мы призываем болельщиков, средства массовой информации и все остальные стороны немедленно использовать «Футбольную команду Вашингтона», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее пресс-служба команды сообщала, что владелец «Вашингтона» Дэниел Снайдер в тесном сотрудничестве с тренером команды Роном Риверой пытаются разработать новый подход к названию и дизайну клуба, «который улучшит репутацию гордой, богатой традициями франшизы и вдохновит спонсоров, поклонников и сообщество на следующие 100 лет».

Добавим, что «Футбольная команда Вашингтона» была основана в 1932 году и с тех пор трижды выигрывала Супербоул (1982, 1987, 1991).

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«Вашингтон Редскинз» временно будет называться «Футбольная команда Вашингтона»
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