Роналду опять недоволен и хочет уйти из «МЮ». Мендеш готов предложить его «Барселоне»

ЭГО ПОРТУГАЛЬЦА УНИЧТОЖАЕТ КОМАНДЫ

Нам повезло наслаждаться футболом в эпоху двух уникальных футболистов – Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Но их величие, кажется, уже переросло возможности топ-клубов, за которые они выступают. Ни для кого не секрет, что в последние годы Лео управлял раздевалкой и оказывал колоссальное влияние на тренеров в «Барселоне», а в «ПСЖ» Маурисио Почеттино мирится с тем, что суперзвезда не умеет и не хочет отрабатывать без мяча.

Эго португальца тоже уже идет командам во вред. После его ухода из «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признавался, что с появлением КриРо туринцы потеряли свою ДНК. А теперь в незавидном положении оказался «Манчестер Юнайтед». Лидер атак манкунианцев и соотечественник Роналду Бруну Фернандеш мгновенно ушел в тень – 0,4 результативных действия за матч в нынешнем сезоне АПЛ против 0,8 годом ранее.

Раздевалка «красных дьяволов» рассыпается на глазах. Португалоговорящие футболисты отдалились от остального коллектива, разбившегося на несколько групп. Другие игроки (преимущественно атакующие) недовольны тем, что в какой бы форме Роналду ни был, тренеры дают ему максимум игрового времени в ущерб остальным. Отпустить их зимой просят чуть ли не 11 футболистов.

Первой жертвой Криша пал Уле-Гуннар Сульшер, так и не сумевший собрать воедино пазл из топовых игроков. При третьей в лиге суммарной стоимости состава (выше, чем у «Ливерпуля» и всего на 10 млн евро ниже, чем у «Челси») «МЮ» провалился в середину турнирной таблицы.

После отставки норвежца тренерский мостик занял Ральф Рангник, но и он не ожидал, что будет так сложно. Собрать коллектив воедино не удается. Игра команды если не ухудшается, то как минимум не становится лучше. После домашнего поражения от «Вулверхэмптона» (0:1) пожар вырвался из раздевалки наружу.

РОНАЛДУ ХОЧЕТ ВЛИЯТЬ НА ВЫБОР ТРЕНЕРА ИЛИ УЙТИ В «БАРСЕЛОНУ»

А Роналду продолжает подливать масла в огонь. Он настолько недоволен тренером, в котором разочаровался, и результатами, грозящими оставить португальца без Лиги чемпионов в следующем сезоне, что стал шантажировать клуб своим уходом. На этот шаг он пойдет в том случае, если его не устроит кандидатура следующего главного тренера, равно как и сохранение поста за Рангником.

Следом он опубликовал фотографию Алексом Теллесом и Диогу Далотом и подписью «Продолжаем работать», но этим лишь убедил всех в наличии португалоязычной группировки, которую он возглавляет (стоит на фото в центре). А затем провел со своим агентом Жорже Мендешем «кризисные переговоры».

«Роналду очень обеспокоен происходящим в «Юнайтед». На команду обрушилось много критики, а он знает, что его считают одним из лидеров. Проблем много, Криштиану чувствует давление и очень напряжен из-за происходящего. Он очень хочет, чтобы его возвращение в «МЮ» увенчалось успехом, но начинает осознавать, что борьба за трофеи с нынешним составом может оказаться безуспешной. Мендеш приехал к нему, и они провели встречу, обсуждая, как идут дела, какие проблемы существуют и как их можно решить», - утверждает источник The Sun.

Роналду попросил Мендеша подумать, где он мог бы продолжить карьеру, если он решит покинуть Манчестер, информирует Sport.es. В качестве одного из вариантов рассматривается «Барселона», с президентом которого Жоаном Лапортой дружен агент футболиста. Каталонцы как раз находятся в поиске форварда, поэтому, по мнению Мендеша, могут согласиться на этот переход, хотя их перспективы вызывают не меньшее сомнение, чем «МЮ». Кроме того, они точно не смогут положить португальцу хорошую зарплату. И без того, чтобы заявить Феррана Торреса, пришлось продлить (с понижением оклада на 10%) контракт Самуэля Умтити, которого уже пару лет пытаются выставить за дверь.

Тот факт, что об этих разговорах стало известно прессе, тоже говорит о многом. Вряд ли Роналду и Мендеш говорили в очереди за колбасой. Значит, кто-то сознательно слил эту информацию журналистам. Для чего, если не ради давления на руководство «МЮ»?

С «АСТОН ВИЛЛОЙ» СПРАВИЛИСЬ И БЕЗ ВЕТЕРАНА

Все эти разговоры можно было бы отправить в раздел «Слухи», если бы не тот факт, что в понедельник Роналду не попал даже в заявку на кубковый матч против «Астон Виллы». В центре нападения вышел Эдинсон Кавани. Рангник объяснил отсутствие Роналду проблемами с мышцами бедра, о которых якобы заявил сам футболист.

«Я говорил с Криштиану вчера перед тренировкой, и он сказал, что в последние пару дней у него кое-какие проблемы. Это незначительные проблемы, но все же мы решили, что будет разумнее избежать рисков в матче, который может длиться 120 минут, и дать ему передышку. Эти проблемы касаются мышц бедра», – приводит слова наставника ESPN.

В данный момент все выглядит так, что Роналду ставит свой личный проект выше любого клуба, за который выступает. Ему важно остаться в веках величайшим из величайших, поэтому готов менять команды, как перчатки, лишь бы оставаться на гребне волны, хотя на деле именно его харизма, амбиции и репутация ломают командный дух.

Будет обидно, если именно на таком негативном фоне завершатся карьеры двоих выдающихся футболистов Роналду и Месси. Последний в нынешнем сезоне тоже может похвастать только громким именем – в 11 матчах лиги 1 за «ПСЖ» у него 1 гол и 4 передачи, а по количеству сыгранных минут в команде он идет лишь 11-м. Причем в играх с его участием парижане одержали всего шесть побед при четырех ничьих и одном поражении. Грустно, что все заканчивается именно так, но эти примеры в очередной раз подтверждают, что надо уметь вовремя уйти или хотя бы пересмотреть свое отношение к делу.