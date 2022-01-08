В «МЮ» полыхает! Игроки недовольны Рангником, атмосфера в раздевалке уничтожена

В «МЮ» НЕТ ЕДИНСТВА, ИГРОКИ НЕ ПОНИМАЮТ РАНГНИКА

3 января «Манчестер Юнайтед» провел крайне слабый домашний матч с «Вулверхэмптоном» (0:1 по счету, 9-19 по ударам), после которого английские СМИ стали соревноваться в том, кто расскажет больше подробностей о разладе в команде.

Сообщается, что камнем преткновения стали новый главный тренер Ральф Рангник и Криштиану Роналду. Поначалу португалец был очень воодушевлен выбором наставника, однако вскоре осознал, что его футбол слишком сложен для возрастной звезды. Португалоговорящие партнеры Бруну Фернандеш, Фред, Диогу Далот, Алекс Теллес якобы встали на сторону соотечественника (сами они это отрицают), тогда как остальная часть раздевалки поддерживает тренера.

На отсутствие единства намекает и комментарий Люка Шоу после проигранного матча: «Мы тут давно, но сегодня нам было очень сложно – не думаю, что мы были едины на поле. Посмотрите, какие у нас игроки в составе, но порой одного качества не хватает… В раздевалке мы понимаем, чего хотим, но на поле не выкладываемся. Нам нужно сосредоточиться на игре на 100 процентов… Может, тренер сможет донести какие-то идеи насчет того, что хочет видеть на поле».

Многие футболисты банально не понимают свои задачи на матч. Задумки тренера так сложны, что на их наработку необходимы время, практика и тренировки, но с этим пока туго. Особенно с последним, ведь декабрьский календарь в АПЛ безумен. Сообщается, что игроки часто даже не знают, где должны располагаться в той или иной ситуации, что усугубляется еще и тем фактом, что сам Рангник меняет свой план от игры к игре. Индивидуальные видеозанятия все только усложняют, потому что футболисты не понимают, где должны располагаться их партнеры.

После игры с «Вулверхэмптоном» Рангник признал, что его идеи пока не прижились: «Игроки хотя бы пытаются. Уверен, они меня слушают. Думаю, в матчах с «Пэлас», «Бернли», частично в играх с «Норвичем» и «Ньюкаслом» команда показала, что пытается выполнять наши рекомендации. Мы пропускаем меньше, чем раньше… Мы добились небольшого прогресса, но, конечно, поражение от «Вулвз» – шаг назад, возвращение к прежним привычкам. Нам нужно единство. Мы можем лучше владеть мячом, только если действуем вместе. Мы должны все делать вместе».

ВРЕМЕНЩИК СО СЛАБЫМ ШТАБОМ И ОТСУТСТВИЕ КОНКУРЕНЦИИ

Есть и еще один аспект, к которому Рангник имеет лишь опосредованное отношение. Тот факт, что он лишь доведет команду до конца сезона, расхолаживает игроков. Им сложно сконцентрироваться на работе, ведь на место любимого Уле-Гуннара Сульшера пришел неинтересный многим чужой и не самый авторитетный специалист (кто-то даже гуглил его фамилию после новости о назначении), который вскоре оставит свой пост.

Добавьте сюда недовольство тренерским штабом. Рангник привел с собой тренеров из американской МЛС (Крис Адамс впервые покинул США, а Эван Шарп в Европе поработал несколько месяцев – аналитиком в «Локомотиве»), что вызывает у футболистов сомнения в их квалификации.

Ни Рангник, ни его ассистенты никогда не работали со столь классными и звездными игроками. Отсюда и тренировки, которые в команде считают скучными. После Сульшера и Майкла Кэррика разница становится слишком очевидной, чтобы ее игнорировать. Кэррик вообще был связующим звеном между игроками и тренерским штабом, поэтому его потеря ощущается даже чувствительнее.

Немец и сам чувствует токсичность атмосферы. Daily Mail пишет о том, что он даже определил для себя список «эгоистов», не готовых объединяться ради команды. И что с аналогичной проблемой столкнулся еще Жозе Моуринью. Впрочем, тут стоит добавить, что проблемы начались еще до прихода Рангника. Разделение на группы стало следствием прихода Криштиану Роналду. Переизбыток игроков на отдельных позициях лишает их игрового времени, а наличие португальца в атаке только усугубляет эту проблему.

ТРЕТЬ ИГРОКОВ «МЮ» РВЕТСЯ НА СВОБОДУ

Многие футболисты, не игравшие при Сульшере, возлагали на Рангника большие надежды, однако довольно быстро поняли, что для них ситуация лучше не становится. «Юнайтед» хотят покинуть чуть ли не 11 игроков, в числе которых вратарь Дин Хендерсон, защитник Эрик Байи, полузащитник Донни ван де Бек и форвард Джесси Лингард.

Вдобавок ко всему в них зреет чувство, что проект годами стоит на месте и не дает развития – ни командного, ни индивидуального. Игроки ожидают очередной перестройки и раздумывают об уходе уже в зимнюю паузу. У Эдинсона Кавани, Джесси Лингарда, Хуана Маты и Поля Погба летом истекают контракты, и они не намерены их продлевать, чтобы спровоцировать клуб на продажу уже сейчас, а Антони Марсьяль в отсутствие игровой практики рвется в аренду в «Севилью».

Однако и здесь им навстречу идти не хотят. Рангник намерен сохранить состав как минимум до лета, о чем уже известил всех, и это только ухудшило их настроение, а следом и атмосферу в раздевалке. Тренер всерьез опасается, что в сложившейся ситуации «МЮ» не удастся зацепиться за топ-4, а невыход в Лигу чемпионов станет сильным ударом не только с финансовой, но и имиджевой (лично для Рангника) точек зрения. Далеко не факт, что руководство клуба простит ему такой провал и сдержит обещание по завершении сезона отдать ему спортивный сегмент в полное подчинение. В таблице от идущего четвертым «Арсенала» манкунианцев отделяют уже четыре очка, а по качеству игры – пара веков эволюции.

Рангник признает, что избыток футболистов усложняет всем жизнь: «Когда у вас есть много футболистов, а на поле выходят только 10 игроков, еще есть 3 замены, то остаются еще футболисты, которые не играют или даже не проходят в состав. Эти игроки недовольны ситуацией. Это очевидно». В то же время он не видит проблем в раздевалке. По крайней мере, публично. «Футболисты профессионально справляются с этой ситуацией. Насколько я могу судить, на текущий момент. Если я пойму, что это не так, обращусь к игрокам напрямую», - заявил он в пятницу.

«ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ»

Сохраняют на публике лицо и другие футболисты. «За последние несколько дней прочитал несколько фейковых новостей обо мне и о других игроках «МЮ». Обычно не реагирую на противоречивые сообщения публично, но пришло время сделать это. Хочу лишь сказать, что всем доволен в клубе и никогда не выражал недовольства или желания уйти. Пусть фейковые новости не вводят вас в заблуждение. Мы продолжим работать с огромным желанием, чтобы достичь поставленных целей», - заявил Фред.

«Он очень опытный тренер, много лет работающий в футболе. Его философия очень хороша с точки зрения того, как он общается со всеми и как выражает нам свои мысли. Было здорово познакомиться с ним. Надеюсь, мы сможем еще лучше наладить отношения между игроками и тренером и перенести их на поле, чтобы могли выигрывать больше матчей и играть намного лучше», - сказал Далот.

Очень важно, что лояльность к тренеру проявили именно португалоязычные футболисты, но остается вопрос, насколько искренни они в своих высказываниях.

ВУДВОРД УХОДИТ, ДЕНЕГ НЕ БУДЕТ, В ПРЕЕМНИКАХ – ТЕН ХАГ

На фоне очередного кризиса логичной выглядит новость о том, что с 1 февраля вице-президент «МЮ» Эд Вудворд покинет свой пост (занимает его с 2012 года, а вообще в клубе с 2005-го), а непосредственным управлением клубом займется Ричард Арнольд, который займет кресло генерального директора. Впрочем, это решение возникло еще в прошлом году – сразу после провала идеи Суперлиги, в которой Вудворд принимал активное участие со стороны «Юнайтед».

При этом не очень понятно, зачем тянуть с этой перестановкой, поскольку трансферов на вход зимой в клубе не планируют. Talksport уверяет, что денег на новичков Рангнику не дадут. Вероятно, поэтому он и не отпускает даже тех, кто рвется из Манчестера. А вот когда команде представят нового тренера, под него хотят приобрести Деклана Райса («Вест Хэм») и Рубена Невеша («Вулверхэмптон»). По замыслу, они заменят уходящего бесплатно Погба.

Что до самого преемника Рангника, то наиболее вероятен приход главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага, тогда как к Маурисио Почеттино, не раз выражавшему желание сменить парижскую прописку, немец равнодушен.