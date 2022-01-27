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Харитонов против Спонга. Где смотреть дебютный турнир лиги Нурмагомедова в США

29 января EAGLE FC проведет дебютный турнир в США, в главном поединке вечера россиянин Сергей Харитонов сразится с суринамцем Тайроном Спонгом
Харитонов против Спонга. Где смотреть дебютный турнир лиги Нурмагомедова в США
27 января 2022 09:07
автор: Антон Купреченков
автор фото: Eagle FC

Где и когда смотреть турнир

Eagle FC 44 пройдет в Майами в ночь с 28 на 29 января. В рамках турнира выступят топовые представители российского ММА: Сергей Харитонов, Раймонд Магомедалиев и Рамазан Курамагомедов, представитель Таджикистана Лойк Раджабов и казахский боец Арман Оспанов.

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Публикация от Хабиб Нурмагомедов (@khabib_nurmagomedov)

Прямую трансляцию турнира можно посмотреть абсолютно бесплатно на стриминговой платформе FLX Cast, а найти ее можно по ссылке, которая опубликована на официальном аккаунте организации в инстаграм.

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Публикация от EAGLE FC (@eaglefcmma)

Кард турнира

Сергей Харитонов (Россия) — Тайрон Спонг (Суринам);

Рашад Эванс (США) — Габриэль Чекко (Бразилия);

Рэй Борг (США) — Коди Гибсон (США);

Рамзан Курамагомедов (Россия) — Джон Ховард (США);

Раймонд Магомедалиев (Россия) — Энтони Нжокуани (США);

Арман Оспанов (Казахстан) — Дилан Сальвадор (Франция);

Йорган Де Кастро (Кабо-Верде) — Шон Ашер (США);

Майкл Хансингер (США) — Демаркус Джексон (США);

Шон Банч (США) — Фирдавс Хасанов (Узбекистан);

Лоик Раджабов (Таджикистан) — Зак Зейн (Гавайи).

Инстаграм Eagle FC

Тайрон Спонг и Сергей Харитонов

Ожидания от главного боя

Нас ожидает противостояние двух мастеров нокаута. Тайрон Спонг семь лет не дрался по правилам ММА, но является легендарным кикбоксером. Сергей Харитонов тоже любит устраивать зарубон. Скорее всего, мы увидим бой в стойке, который не должен дойти до судейского решения.

В статистике Тайрона Спонга две победы по правилам ММА и ни одного поражения. Сергей Харитонов в последнем бою победил Фабио Мальдонадо техническим нокаутом в первом раунде. На его счету тридцать две победы и восемь поражений.

источник: «Советский спорт»
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