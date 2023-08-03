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Застрелил и отчитался отцу. Российского чемпиона зверски убили на пляже США

На Дмитрия и его друга неожиданно напали прямо посреди Лос-Анджелеса.
Застрелил и отчитался отцу. Российского чемпиона зверски убили на пляже США
03 августа 2023 00:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: РИА Новости

Дмитрий Кольцов считался одним из сильнейших сноубордистов России. Выступая в дисциплинах биг-эйр и хаф-пайп, он неоднократно становился призёром и победителем внутренних турниров и в своё время даже получал вызов в сборную страны.

В 2010-х карьера Кольцова уже шла на спад — в соревнованиях он уже почти не участвовал. Однако объявить об уходе из спорта Дмитрий не успел. Жизнь сноубордиста неожиданно прервалась во время его поездки в США…

Спортсмена убили во время прогулки по пляжу.

Поездка в Лос-Анджелес

Убийство Кольцова произошло в июне 2019-го. Тем летом спортсмен вместе с товарищем отправился на отдых в США. В один из дней по Кольцову и его другу, гулявшим по Лос-Анджелесу, внезапно начали стрелять. От полученных ранений сноубордист скончался на месте, а его приятель лишь чудом остался жив: убийца допустил промах. Вскоре информация о трагическом происшествии поступила в российское консульство:

«Консульский отдел посольства выясняет обстоятельства произошедшего, направил запросы американским властям. Поддерживаем связь с родственниками Дмитрия Кольцова», — цитируют сотрудников ведомства в «РИА».

Одним убийством преступник, как выяснилось, не ограничился. В тот же день психопат застрелил вице-шерифа округа Джозефа Солано в ресторане быстрого питания, который не находился при исполнении.

Соцсети Дмитрия Кольцова

Позже выяснилось, что убийцей оказался 30-летний житель штата Юта Ретт Нельсон: он страдал наркоманией и на почве скандалов в семье сбежал из дома. После зверского преступления стрелок позвонил отцу и без зазрения совести рассказал о содеянном. Родственник тут же обратился в полицию, и благодаря телефонному звонку преступника быстро обнаружили. Он скрывался в церкви, в которую пришёл за помощью для бездомных.

Психически больной стрелок убил спортсмена и полицейского без какой-либо причины. Нельсону предъявили обвинение в двойном убийстве и покушении на жизнь. Позднее вскрылось, что преступник также причастен ко множеству ограблений кафе и заправок.

Когда дело Ретта дошло до суда, оказалось, что за содеянное ему может грозить даже смертная казнь, однако в качестве более реального варианта в СМИ называлось пожизненное заключение. Приговор американцу не вынесен до сих пор. Согласно последним новостям, Нельсона проверяют на психическое здоровье если мужчина будет признан невменяемым, в его отношении могут быть приняты иные меры.

«Внутри сейчас пусто»

Смерть повергла в шок родственников и коллег Кольцова в среде последних он был более известен под прозвищем Копчик.

«Целой жизни не хватит поверить, что тебя действительно больше с нами нет. Мне так повезло знать тебя с 2007 года. Самый добрый, самый смешной, самый харизматичный, бескорыстный и талантливый. Столько любви и доброты было в тебе. Так хочется верить, что ты знал, как сильно мы тебя любим. Я не знаю, как описать то горькое чувство, что не даёт сейчас дышать, как пусто нам сейчас внутри. От ужаса несправедливости, от злости, от бесконечной грусти, от того, как сильно мы уже по тебе скучаем», — написала в социальной сети сноубордистка Алена Алёхина.

Спустя время был организован сбор средств для организации похорон Кольцова. Благодаря помощи добрых людей удалось собрать необходимую сумму.

Соцсети Дмитрия Кольцова

«Он был потрясающим сноубордистом, выигрывал соревнования, снимал видео и много путешествовал. Скейтборд был большой частью жизни Димы. Дима с друзьями своими руками построили скейт-парк LSD, который долгие годы был одним из единственных бетонных DIY парков России. Последние годы он провёл в том месте, где зарождался «досочный» спорт, и хочется верить, что каждый день его жизни был наполнен счастьем», — написали родственники Кольцова.

источник: «Советский спорт»
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