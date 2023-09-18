Дмитрий Губерниев: посмотришь вверх, посмотришь вниз… и всё равно нет круче KISS

Дмитрий Губерниев в авторской колонке «Без Фака скучно!» дал оценку самым резонансным событиям российского спорта. Получилось как всегда ярко и интересно.

Я УВАЖАЮ ПОЗИЦИЮ ЖЕНИ РЫЛОВА И НИКИ СТЕПАНОВОЙ

У нас отдельные проблески олимпийских надежд есть. Сейчас золотой, элитный состав соревнуется на чемпионате мира по вольной борьбе. Слава богу, турнир проходит в Сербии, и нам дали визы.

Тут президент РФ, конечно, правильно сделал, что дал спортсменам возможность принимать решение. Понятно, что здесь государство протягивает огромную руку помощи с точки зрения участия в тех или иных соревнованиях. Он даёт возможность делать выбор. Важно, конечно, и спортсменам за свои права бороться, и руководителям федераций проявлять определённую гибкость.

Естественно, когда речь идёт о том, что ты что-то против своей страны подписываешь, – это неприемлемая история. Тем не менее какие-то лазейки нужно использовать, потому что есть виды, которые чувствуют себя более-менее нормально, их показывают по телевизору, там есть президенты федерации, которые ищут спонсоров и помогают активно спортсменам. А есть более скромные виды спорта.

Я уважаю позицию Жени Рылова, Ники Степановой, если говорить про зимние виды спорта. Я не думаю, что у зимников ситуация кардинально изменится. Если изменится, мы будем сильно рады. Когда дорогие мне и любимые мною спортсмены Рылов и Степанова говорят, что ни при таких обстоятельствах ехать не надо, и приводят аргументы, я хочу им напомнить, что они свои золотые медали уже выиграли. Другим тоже хочется. И нужно не забывать, что они выступали тоже в нейтральном статусе.

Источник фото: РИА Новости

Поэтому в такой ситуации нужно быть активнее спортсменам, не отмалчиваться, задавать вопросы представителям федераций и министерства, потому что есть виды, которые не входят в широкое спартакиадное движение, например, те же велосипедисты.

Здесь нужно бороться за свои права и надеяться на то, что какая-то часть спортсменов поедет. Жаль, что представители командных видов спорта, наши синхронистки не будут иметь такую возможность. Не стал бы говорить, что во что бы то ни стало мы ехать не должны, бойкотировать тем более. Ситуация тяжёлая, потому что то, что нам предложил World Aquatics, похоже на настоящую сегрегацию, по-другому не скажешь.

Повторюсь, что, даже несмотря на нынешние условия, мы в любом случае остаёмся большой спортивной страной, остаёмся участниками большого олимпийского процесса. Хотя, конечно, к этим процессам много вопросов. Повторюсь, что дело спортивных руководителей и самих спортсменов заключается в умении разъяснять, рассказывать миру о том, какие мы есть: спортсмены и тренеры, и наша роль в мировом олимпийском движении неоспорима.

КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Вы понимаете, здесь же есть люди, например, которые в тех или иных видах играют в Европе, играют здорово, не так много в летних видах, но есть и суперзвёзды! Та же Вяхирева, которая уже выиграла большую олимпийскую медаль в гандболе, так, например, и Арина Федоровцева, звезда европейского волейбола, за «Фенербахче» играет. Но, попав в 17 лет в сборную, к сожалению, не может выступить на Олимпиаде, но во всяком случае там большая клубная карьера у нашей волейболистки, поэтому тут одна история.

Источник фото: РИА Новости

Можно вспомнить и групповые упражнения в гимнастике, кстати, там есть сестра Арины – Маша Федоровцева, за счёт невероятного трудолюбия попала в команду, почему она не может выступить на Олимпиаде? Чудовищно! Но, знаете, правила диктуем не мы. И, так или иначе, мы вынуждены с тем или иным считаться.

ФИГУРИСТУ ГУМЕННИКУ ЗАПРЕТИЛИ КАТАТЬСЯ ПОД RAMMSTEIN

Считаю, что если запрещать музыку, то мы далеко пойдём. Я хочу сказать, что это глупая идея. Давайте перестанем слушать Фредди Меркьюри и Элтона Джона, потому что они нетрадиционной ориентации. Давайте перестанем восхищаться Томасом Дейли, прыгуном в воду, который трогательно во время соревнований на трибуне вязал для своего мужа. Помните Олимпийские игры, да? В конце концов, мы так далеко зайдём. Поэтому мой девиз очень простой: «Посмотришь вверх, посмотришь вниз… и всё равно нет круче KISS».

Источник фото: РИА Новости

Понимаете? Поэтому не надо запрещать музыку, пусть она звучит и играет. Потому что сначала мы что-то запрещаем, потом они нам запрещают, это тупик. Я не большой фанат Rammstein, но я застал те времена, когда группу KISS обвиняли в пропаганде насилия. Да, у них была сцена в виде танка, но это образ, и аббревиатура не имеет никакой отсылки к печально известной организации.

«ЗЕНИТ» НЕ ДЕЛАЕТ ТАКИХ ПОДАРКОВ, КАК СКА

Да, у СКА очень большой и сбалансированный состав, прекрасные тренеры. Вы знаете, это испытание, которое придётся сейчас преодолеть, в том числе и Роману Борисовичу Ротенбергу. Потому что не только лепестками роз устлана эта дорога в плей-офф. Так что нужно очень крепко подумать, что не так сделано. Я верю в тренерский штаб: там замечательные люди работают. Поэтому я не сомневаюсь, что это такой спортивный несчастный случай. Так бывает. Команда ещё найдёт себя обязательно.

Источник фото: ХК СКА

А вообще это очень интересно, когда фавориты проигрывают. Знаете, вот как вся футбольная Россия ждёт, чтобы «Зенит» так взял и стартовал с пяти поражений подряд. Это бы сейчас всколыхнуло футбольную общественность всей страны. Но «Зенит» таких подарков не делает. А СКА сделал, так бывает. Я думаю, что команда в ближайшие несколько игр в себя придёт. Но тем не менее нужно понимать, что было сделано неправильно.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ СЛУЦКОГО

Считаю, что история с дисквалификацией Леонида Слуцкого из рубрики «все неправы». Никто не давал права так разговаривать Дзюбе, нельзя было так оценивать действия журналиста Слуцкому, было очень некрасиво. Но никто не давал права и журналисту тыкать Дзюбе. Журналист намного младше, я так думаю. Давайте говорить «вы» друг другу. Даже в нашей профессии, к сожалению, есть люди, которые не читали книги, не смотрели фильмы. Обращаются запанибрата. Всем из этой ситуации нужно извлечь уроки.

Источник фото: РИА Новости

Впрочем, вопрос был про Слуцкого – он неправ, поэтому я с уважением отношусь к решению по Леониду Викторовичу. Хотя мы прекрасно расстались, несмотря на взаимную критику. Я скучаю без Слуцкого как футбольный обозреватель. Скучаю, точнее, по Слуцкому-тренеру. Но шоубиз, наверное, ему так сильно понравился, что уже захлестнуло Леонида Викторовича. Тем более что наша программа совместная имела успех.

Случайно зашёл в одну социальную сеть, увидел гадости, которые пишет один бывший нападающий сборной, который с блеском проявил себя в концовке этого шоу. Это называется «и смех и грех». Перефразирую фразу и скажу: «бедный Рома».

С МОСТОВЫМ МОЖЕТ СРАВНИТЬСЯ ТОЛЬКО АРШАВИН

Александр Мостовой внимательно смотрит футбол, поверьте мне, я с ним очень много эфиров провёл. Как футбольный обозреватель хочу сказать: в умении разобрать здесь и сейчас эпизод – с Мостовым сможет сравниться только Аршавин. По чрезвычайно тонкому пониманию футбола, отдельных футбольных моментов. Не хочу никого обидеть, но Мостовой блестяще понимает суть футбола, лучше многих. А я практически со всеми в эфире работал и работаю.

Источник фото: Александр Любарский / РФС

Поэтому здесь ученье – свет, а неученье – тьма. Я желаю Александру двигаться дальше и от слов переходить к делу. Так сказать, после предварительных ласк приступать к действиям, как сказал мой любимый Александр Ширвиндт в известном фильме «Бабник».