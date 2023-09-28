«Плачет и не знает, что делать». Чемпионку мира из России арестовали за торговлю наркотиками

До 2017 года российские спортивные медиа практически не уделяли внимания Яне Владимировой, хотя поводов для этого было достаточно. Девушка из Екатеринбурга несколько лет успешно представляла страну на международной арене, трижды завоевав золото чемпионата Европы по фитнесу и дважды - чемпионата мира. Впоследствии россиянка даже получила звание почётного спортсмена международной федерации бодибилдинга и фитнеса.

Однако на родине о девушке заговорили лишь после того, как она неожиданно стала фигурантом неприятной истории. Полиция арестовала яркую спортсменку… за торговлю наркотиками.

Спортсменка, комсомолка, красавица

К 2017 году Владимирова успела построить в Екатеринбурге хорошую карьеру. По данным уральских СМИ, свой путь в фитнесе девушка начала с должности инструктора в одном из местных спортивных клубов. За спиной Яны к тому моменту уже был солидный опыт в спорте: в детстве она получила звание кандидата в мастера спорта по лёгкой атлетике, ещё раньше - занималась художественной гимнастикой.

На новом поприще дела девушки быстро пошли в гору. Яна успешно выступала за границей и впоследствии трижды стала вице-чемпионкой фитнес-турнира «Мисс Вселенная» (не путать с одноимённым конкурсом красоты). Параллельно спортсменка развивалась как профессионал: из инструктора поднялась до управляющей, а затем и вовсе открыла собственный фитнес-центр.

Вскоре Владимирова стала успешной бизнес-вумен. Пригодились знания, полученные в прошлом: у девушки было два высших экономических образования. После выпуска из университета она несколько лет работала в банке, но связать свою жизнь в итоге решила именно со спортом. Со временем о Яне начали писать как о «светской львице» и даже «иконе стиля» - соотечественники восхищались достижениями яркой и талантливой женщины.

- Яна ломает все стереотипы. Будучи известной спортсменкой, она была еще заботливой мамой и любящей женой. Мы все удивлялись, как ей удавалось совмещать семью, спорт и бизнес, - рассказывали «КП» собеседники, лично знакомые с Владимировой.

Соцсеть Яны Владимировой

«Плачет и не знает, что делать»

Скандал, разразившийся 7 ноября 2017 года, мог поставить крест на блестящей карьере спортсменки. Вечером того дня Яна ехала в одной машине с Русланом Аминевым - родственником директора одного из уральских заводов. Неожиданно автомобиль остановила полиция, начав обыскивать водителя и пассажирку, и обнаружила у них… синтетические наркотики.

Обоих молодых людей задержали на месте. И если Аминева вскоре отпустили, заведя лишь административное дело, то в отношении Владимировой уже было начато уголовное преследование. По статье 228 УК РФ ей грозило до 10 лет лишения свободы. На следующий день спортсменку выпустили из-под стражи с подпиской о невыезде. Девушка была страшно напугана:

- Я созванивалась с Яной после произошедшего скандала. Она сейчас плачет и не знает, что делать. Я не верю, что у нее были наркотики. Это все ложь. Надеюсь, скоро этот абсурд закончится, - говорила приятельница Владимировой, олимпийская призёрка Олеся Красномовец.

Соцсеть Яны Владимировой

«Берём попкорн и наблюдаем»

Задержание, судя по всему, действительно оказалось ошибочным. Во всяком случае, суда над Владимировой, похоже, так и не состоялось. Источник URA.RU в правоохранительных органах заявил, что девушку проверяли на причастность к преступлению, но «претензий» к Яне у следствия не было, а шум вокруг неё создаётся искусственно.

Ситуация и правда была похожа на классическую «подставу»: кто-то винил в случившемся водителя машины, кто-то предполагал, что вещества спортсменке могли подбросить конкурентки… Так или иначе, в соцсетях девушка сразу отвергла все обвинения, прозвучавшие в СМИ:

- У меня все хорошо, а будет ещё лучше. Собаки лают - караван идёт.... Придёт время, и за каждое негативное слово в мой адрес наступит ответственность. А пока живём дальше, берём попкорн и наблюдаем. Нелегко быть публичной личностью, - написала Владимирова.

Соцсеть Яны Владимировой

Судя по социальным сетям девушки, уже через несколько дней она действительно вернулась к нормальной жизни и продолжила заниматься бизнесом. Сейчас Яна позиционирует себя как блогер и активно ведёт свой профиль, рассказывая о спорте и красоте.