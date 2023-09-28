Мария Пасека вернулась в Россию. Призёр олимпийских Игр — о работе в Китае

Четырёхкратный призёр Одимпийских игр Мария Пасека вернулась в Россию спустя год работы в Китае. В мае 2022 года стало известно, что гимнастка будет работать тренером в азиатской сборной. 28-летняя спортсменка готовила команду к Играм-2024. Тогда эта новость вызвала большой резонанс среди общественности, на спортсменку обрушился шквал критики. И вот спустя год работы в Поднебесной и возвращения на родину в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» Мария рассказала о специфике тренировок в Китае. Также Пасека поделилась планами на будущее и высказала свою позицию по поводу ограничений, которые свалились на российских спортсменов.

— Расскажите о работе в Китае. Чем специфика работы в Поднебесной отличается от российской?

— Работа по факту не отличается, всё то же самое, что и у нас. Но если брать процесс тренировок, то китайские спортсмены очень много работают и очень выносливые. Эти качества выделяются, это своеобразная особенность жителей Поднебесной. Если говорить об условиях тренировок и оснащённости спортивных комплексов, то в Китае очень большой и хороший зал. Одно отличие с нами есть. В России наши спортсмены, мальчики и девочки, тренируются отдельно друг от друга. В Китае же спортсмены обоих полов тренируются вместе. В финансовом аспекте всё точно так же, особо нет отличий в зарплате. Но так как мы были приглашёнными тренерами, то, конечно, получали значительно больше, чем обычный тренер в Китае.

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— Почему решили вернуться в Россию? Планируете ли вы продолжить работу в Китае, или же эта глава вашей жизни уже закончена?

— Вернулась в Россию, потому что закончился контракт со сборной Китая, всё просто. Пока что не знаю, где буду работать в дальнейшем. Сейчас предложили поехать работать в провинцию, вот думаю. Также можно было бы поработать в сборной России. Но я не спрашивала и досконально не думала об этом.

— Как относитесь к тем условиям, в которые российских спортсменов поставил МОК и другие международные организации?

— Ой, на самом деле это плохо, что нас не допускают и вообще, что происходит. Но с одной стороны, это хорошо, у всех наших спортсменов есть время подготовиться ещё лучше. Когда снимут все ограничения, наши атлеты смогут показать очень хороший результат. А пока у нас такие проблемы, я бы хотела сказать всем нашим спортсменам, особенно молодым: «Не опускайте руки - это самое главное. Скоро на нашей улице будет праздник. Мы становимся только сильнее». А пока нас не выпускают на международные старты, нашим спортсменам можно обкатывать свои программы на местных соревнованиях. Россия большая, даже часовой пояс есть как в Китае. Тем более сейчас устраивают различные Альтернативные игры, которые помогут атлетам быть готовыми к моменту, когда все ограничения с нас будут сняты.

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— Стоит ли нашим атлетам соглашаться на выступление в нейтральном статусе и подписывать декларации? Что бы вы сделали на их месте?

— Я могу вам сказать, когда мы готовились в Рио, мы сидели на иголках, потому что нам не было понятно, будем мы выступать или нет. Будет у нас флаг или нет. Была очень напряжённая ситуация. Тут палка о двух концах. Если мы смотрим со стороны спортсменов, которые ни разу не были на Олимпиаде, то я бы поехала под нейтральным флагом. Всё равно все знают, что это Россия, и на нейтральном флаге всё равно есть наши цвета - белый, синий и красный. Но есть небольшая проблема - молодым атлетам может быть очень тяжело от давления со стороны других спортсменов. Тут нужно будет выдержать этот напор. Почему говорю, что стоит ехать: если смотреть со стороны молодых, это для того, чтобы была возможность ощутить весь адреналин и кайф. А если смотреть со стороны тех спортсменов, кто был уже на ОИ, можно, конечно, повредничать. Но я бы поехала.

— Какова вероятность, на ваш взгляд, что с России снимут хотя бы часть спортивных ограничений в ближайшее время?

— Мне вообще кажется, что это всё скоро закончиться. И наконец-то мы сможем спокойно и с высоко поднятым носом представлять нашу сильную страну. Дело времени, нужно потерпеть.

РИА Новости

— По вашему мнению, мы увидим наших гимнасток на Олимпиаде в Париже, или же это уже из области фантастики?

— Нет ничего невозможного. Может быть звёзды сойдутся и завтра объявят о снятии всех запретов. Это всё непредсказуемо. Я, допустим, не понимаю их политику ко всему этому. Спортсмены не виноваты ни в чём. А нас душат. Ну, значит мы подождём. Подготовимся и будем ещё лучше.