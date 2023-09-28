ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Мария Пасека вернулась в Россию. Призёр олимпийских Игр — о работе в Китае

Медалистка Лондона и Рио верит в возвращение наших гимнастов на крупнейшие международные старты.
Мария Пасека вернулась в Россию. Призёр олимпийских Игр — о работе в Китае
28 сентября 2023 16:54
автор: Элина Бурина
автор фото: Getty Images

Четырёхкратный призёр Одимпийских игр Мария Пасека вернулась в Россию спустя год работы в Китае. В мае 2022 года стало известно, что гимнастка будет работать тренером в азиатской сборной. 28-летняя спортсменка готовила команду к Играм-2024. Тогда эта новость вызвала большой резонанс среди общественности, на спортсменку обрушился шквал критики. И вот спустя год работы в Поднебесной и возвращения на родину в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» Мария рассказала о специфике тренировок в Китае. Также Пасека поделилась планами на будущее и высказала свою позицию по поводу ограничений, которые свалились на российских спортсменов.

— Расскажите о работе в Китае. Чем специфика работы в Поднебесной отличается от российской?
— Работа по факту не отличается, всё то же самое, что и у нас. Но если брать процесс тренировок, то китайские спортсмены очень много работают и очень выносливые. Эти качества выделяются, это своеобразная особенность жителей Поднебесной. Если говорить об условиях тренировок и оснащённости спортивных комплексов, то в Китае очень большой и хороший зал. Одно отличие с нами есть. В России наши спортсмены, мальчики и девочки, тренируются отдельно друг от друга. В Китае же спортсмены обоих полов тренируются вместе. В финансовом аспекте всё точно так же, особо нет отличий в зарплате. Но так как мы были приглашёнными тренерами, то, конечно, получали значительно больше, чем обычный тренер в Китае.

соцсети Ангелины Мельниковой

— Почему решили вернуться в Россию? Планируете ли вы продолжить работу в Китае, или же эта глава вашей жизни уже закончена?
— Вернулась в Россию, потому что закончился контракт со сборной Китая, всё просто. Пока что не знаю, где буду работать в дальнейшем. Сейчас предложили поехать работать в провинцию, вот думаю. Также можно было бы поработать в сборной России. Но я не спрашивала и досконально не думала об этом.

— Как относитесь к тем условиям, в которые российских спортсменов поставил МОК и другие международные организации?
— Ой, на самом деле это плохо, что нас не допускают и вообще, что происходит. Но с одной стороны, это хорошо, у всех наших спортсменов есть время подготовиться ещё лучше. Когда снимут все ограничения, наши атлеты смогут показать очень хороший результат. А пока у нас такие проблемы, я бы хотела сказать всем нашим спортсменам, особенно молодым: «Не опускайте руки - это самое главное. Скоро на нашей улице будет праздник. Мы становимся только сильнее». А пока нас не выпускают на международные старты, нашим спортсменам можно обкатывать свои программы на местных соревнованиях. Россия большая, даже часовой пояс есть как в Китае. Тем более сейчас устраивают различные Альтернативные игры, которые помогут атлетам быть готовыми к моменту, когда все ограничения с нас будут сняты.

соцсети Ангелины Мельниковой

— Стоит ли нашим атлетам соглашаться на выступление в нейтральном статусе и подписывать декларации? Что бы вы сделали на их месте?
 Я могу вам сказать, когда мы готовились в Рио, мы сидели на иголках, потому что нам не было понятно, будем мы выступать или нет. Будет у нас флаг или нет. Была очень напряжённая ситуация. Тут палка о двух концах. Если мы смотрим со стороны спортсменов, которые ни разу не были на Олимпиаде, то я бы поехала под нейтральным флагом. Всё равно все знают, что это Россия, и на нейтральном флаге всё равно есть наши цвета - белый, синий и красный. Но есть небольшая проблема - молодым атлетам может быть очень тяжело от давления со стороны других спортсменов. Тут нужно будет выдержать этот напор. Почему говорю, что стоит ехать: если смотреть со стороны молодых, это для того, чтобы была возможность ощутить весь адреналин и кайф. А если смотреть со стороны тех спортсменов, кто был уже на ОИ, можно, конечно, повредничать. Но я бы поехала.

— Какова вероятность, на ваш взгляд, что с России снимут хотя бы часть спортивных ограничений в ближайшее время?
— Мне вообще кажется, что это всё скоро закончиться. И наконец-то мы сможем спокойно и с высоко поднятым носом представлять нашу сильную страну. Дело времени, нужно потерпеть.

РИА Новости

— По вашему мнению, мы увидим наших гимнасток на Олимпиаде в Париже, или же это уже из области фантастики?
Нет ничего невозможного. Может быть звёзды сойдутся и завтра объявят о снятии всех запретов. Это всё непредсказуемо. Я, допустим, не понимаю их политику ко всему этому. Спортсмены не виноваты ни в чём. А нас душат. Ну, значит мы подождём. Подготовимся и будем ещё лучше.

Новая звезда в Африке. Карпина зовут в сборную Нигерии
Новая звезда в Африке. Карпина зовут в сборную Нигерии
Место во главе экзотичной сборной тренеру пророчил бывший спартаковец.
28.09.2023 15:22
Футбол
автор: Никита Плохих
«Выпивал каждый день». Алкоголизм довёл главного таланта украинского футбола до реанимации
«Выпивал каждый день». Алкоголизм довёл главного таланта украинского футбола до реанимации
Одна из главных надежд стран постсоветского пространства испытывает серьёзные проблемы со здоровьем.
28.09.2023 14:30
Футбол
автор: Сергей Чиков
Шарапова назвала теннисиста, за которого болеет. Такой выбор может обидеть россиян
Шарапова назвала теннисиста, за которого болеет. Такой выбор может обидеть россиян
Лишний раз упоминать о достижениях России ей не хочется.
28.09.2023 13:00
Теннис
автор: Матвей Макаренко
Месси, сможешь повторить? Роналду установил новый мировой рекорд
Месси, сможешь повторить? Роналду установил новый мировой рекорд
Чтобы его побить, другим понадобятся десятилетия.
28.09.2023 11:30
Футбол
автор: Сергей Чиков
Великая чемпионка из России таинственно исчезла в морской пучине. Ей уже поставили памятник
Великая чемпионка из России таинственно исчезла в морской пучине. Ей уже поставили памятник
Тренировка в испанских водах стала для рекордсменки последней.
28.09.2023 08:00
автор: Сергей Колесников
«Плачет и не знает, что делать». Чемпионку мира из России арестовали за торговлю наркотиками
«Плачет и не знает, что делать». Чемпионку мира из России арестовали за торговлю наркотиками
Полиция застала яркую девушку врасплох.
28.09.2023 00:00
автор: Сергей Колесников
«Нет вариантов попасть в РПЛ». Бывший тренер сборной о назначениях в клубы
«Нет вариантов попасть в РПЛ». Бывший тренер сборной о назначениях в клубы
Игорь Колыванов не может понять по каким критериям выбирают наставников в России.
27.09.2023 22:00
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Фергюсона признали лучшим в истории. Британцы не увидели конкурентов своей легенде
Фергюсона признали лучшим в истории. Британцы не увидели конкурентов своей легенде
Список ста сильнейших тренеров мирового футбола возглавил бывший наставник «Манчестер Юнайтед».
27.09.2023 21:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.