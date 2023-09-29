«Пошли вы с такими условиями на 3 буквы». Козловский — о допуске наших паралимпийцев на Игры в Париж

Генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовала за приостановку членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации, однако российские спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном статусе в Паралимпийских играх 2024 года в Париже. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» бывший представитель России в совете Европейских олимпийских комитетов и экс-депутат Госдумы Александр Козловский порассуждал по поводу допуска наших паралимпийцев на главный старт четырёхлетия.

— МПК допустил наших спортсменов по Паралимпийских игр в Париже, но в нейтральном статусе. Как можете оценить подобное решение? Можно ли говорить о первом положительном звоночке?

— Начнём с того, что насколько мне известно, им разрешили выступать без флага и гимна. Идёт парадное открытие олимпийских игр, идут страны под флагами, потом идёт какая-то группа непонятных людей под олимпийским флагом. Кто это? Вот такой допуск. В этом смысле я понимаю каждого спортсмена. Он всё время отдавал спорту, тут проходят соревнования, и появляется выбор: страну нахрен послать или хоть как-то свою судьбу оправдать? Сложный выбор.

Источник фото: РИА Новости

— А стоит ли нашим спортсменам всё-таки соглашаться на такие условия и ехать во Францию?

— Вне зависимости от выбора спортсменов, осуждать я их не буду. Для меня, как гражданина России, я бы на таких условиях паралимпийский комитет послал бы не больше, чем на 3 буквы. Если бы было какое-нибудь другое слово, на 2 буквы, послал бы туда. Вот, это мой ответ.

— После допуска паралимпийцев стоит ждать допуска схожего решения со стороны МОК?

— Я не особо в это верю. Понимаете, не только в спорте, но и на всех уровнях и отношениях со всех сторон жизни организовано такое давление на Россию со стороны стран, которые считают себя самыми главными. Другое дело, что в отношении России они ошиблись. Великое счастье видеть то, что 90-е годы далеко ушли с этим преступным правительством и президентом, которые начинали править в 90-е годы. Так повезло, что Путин стал президентом и на такой уровень вывел Россию. То что происходит в спорте — жуткое международное преступление.

Девиз спорта заключается в том, что он вне политики. А сейчас не спорт распоряжается спортом, а спортом распоряжается политика. Спорт живет под политикой. Политика вмешивается во все. Она рушит человеческие судьбы. Сколько спортсменов ушли из России и выступают за другие страны. Спорт себя предал. У меня такое чувство, что как в последний раз правления Баха принимались такие решения, которые никогда бы ни один президент до него не принял бы, потому-что они противоречат правилам и традициям.

Источник фото: РИА Новости

— Может стоит сделать ставку на альтернативные игры, например Игры дружбы, которые пройдут в России в 2024 году?

— Да, соглашусь. У меня такое ощущения, что наши сейчас будут проводить в начале следующего года новое спортивное соревнование: смесь киберспортивных соревнований и спортивных. Это идёт на смену олимпийскому движению. Хотя жалко, потому что вся идея олимпийского движения была великолепная. Но сейчас она полностью растоптана МОКом. Это единственное, что я могу Вам сказать.

— Также недавно была новость о том, что Игры и вовсе могут перенести из Парижа…

— Да, я слышал. Париж сказал, что если нам не дадут игры, то мы больше никогда приглашать не будем. МОК и Томас Бах прогнулись. Он даёт всё-таки игры Парижу и непонятно, почему терпит такое хамство. Когда-нибудь такое было? Если бы любому другому президенту могли поставить такое условия, то какая была бы реакция? Ну и пошел ты нахрен, товарищ Париж. Чтобы было неповадно и на коленях стояли с уважением.