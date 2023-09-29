Тарасова считает хорошим шагом голосование МПК против приостановки членства ПКР

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовать против полного приостановления членства ПКР в организации.

«Это хороший шаг для нас, если наши паралимпийцы будут допущены. Участвовать в соревнованиях под нейтральным статусом или нет, уже решать им, а не мне», — приводит слова наставницы «СЭ».

Стоит добавить, что 74 члена генассамблеи не поддержали решение лишить ПКР членства в МПК, а 65 выступили за. В свою очередь, 13 членов воздержались от голосования.