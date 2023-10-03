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МОК сказал НЕТ российским атлетам. На юношеских Олимпийских играх нас не ждут

«Советский спорт» достучался до спортивных чиновников высшего уровня. Новости скверные.
МОК сказал НЕТ российским атлетам. На юношеских Олимпийских играх нас не ждут
03 октября 2023 20:00
автор: Евгений Слюсаренко, Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

НЕЙТРАЛЬНЫХ НЕ БУДЕТ

Вчера, 3 октября, на культовом стадионе Игр 1896 года в Афинах зажгли огонь IV зимних юношеских Олимпийских игр. Турнир пройдёт с 19 января по 2 февраля 2024 года в Южной Корее, но российских атлетов там не будет. Даже в нейтральном статусе. И да, это официально.

Юношеский спорт был взят под эгиду Международного олимпийского комитета (МОК) в 2007 году – на исторической сессии в Гватемале, той самой, где столицей зимних Игр – 2014 выбрали Сочи. С тех пор, с 2010 года, было проведено шесть таких Олимпиад – по три летних и зимних. Во всех принимали участие российские атлеты (причём с флагом и гимном). Ближайшая, в южнокорейском Канвондо, предстоит через три с половиной месяца, но до сих пор не было официального ответа, ожидают ли там наших. Хотя бы в нейтральном статусе.

«Советский спорт» получил ответ. Пресс-служба МОК в ответ на наш запрос дословно ответила следующее: «Если говорить о зимних юношеских Играх – 2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо». Как видите, никаких других толкований быть не может. На зимних юношеских Олимпийских играх через три с небольшим месяца в качестве участников нас не представляют.

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА

Однозначный ответ МОК выглядит немного удивительным. Во-первых, своей однозначностью – мы знаем, как официальные лица этой организации путают следы. Накануне президент МОК Томас Бах на Международном форуме спортсменов в Лозанне в очередной раз наговорил общих слов, так и не ответив на прямой вопрос, будут ли на Олимпиаде в Париже российские и белорусские спортсмены.

Во-вторых, кажется, что МОК по не совсем явной причине своими руками упускает исторический шанс «объединить всех спортсменов в мирных соревнованиях, и эта миссия ещё более важна для стран и команд, которые находятся в состоянии конфликта» (цитата выступления Баха в Лозанне). На юношеских Олимпиадах участвуют несовершеннолетние спортсмены с 15 до 18 лет – и они совершенно точно не могут иметь отношения к политике и действиям своих правительств.

В конце концов, в начале 2020 года, на последней на данный момент юношеской Олимпиаде в Лозанне, когда уже вовсю действовали антироссийские санкции, связанные с допинговыми проблемами – даже тогда сборная России выступала под своим флагом и гимном (и, кстати, выиграла общекомандный зачёт – благодаря победе в последний день в финале хоккейного турнира над американцами).

Источник фото: IOC

Тем самым МОК как бы давал понять: то бензин, а то дети, как говорится. Есть игры больших дяденек, у них свои высокие отношения, но давайте мы не будем пускать в детский спорт их проблемы. Что поменялось сейчас и почему сейчас решили по-другому – вопрос. И вопрос, заставляющий задуматься: а ждут ли в принципе наших в Париже – или это просто затягивание времени с уже известным финалом?

ДАЖЕ НЕ ПЫТАЛИСЬ

Впрочем, для российских спортивных структур оглашение «Советским спортом» вердикта МОК вряд ли станет сюрпризом. В частных или формальных разговорах с нашим изданием все признавались, что о поездке в Южную Корею в этом феврале они не думают. Вот только несколько характерных цитат.

«Понятия не имею, что с юношеской Олимпиадой», – была лаконична президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. «Мы традиционно участвовали в этих Играх, но в этом сезоне к ним не готовились. Не думаю, что у нас есть шансы там выступить», – сказал нам Дмитрий Дубровский, президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и зимнего двоеборья. «Позицию МОК по юношеским Играм я пока не слышал, но очевидно, что любое участие наших в любых международных соревнованиях сейчас под вопросом», – отметил президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв. Мы также отправили запрос в Олимпийский комитет России, но на момент публикации ответа пока не получили.

Источник фото: Getty Images

Другое дело, что за последнее время из уст официальных лиц российского спорта тема юношеского спорта в контексте возможного участия в юношеской Олимпиаде не поднималась публично ни разу. Как говорят, в разводе виноваты обе стороны. Возможно, шансов не было изначально, но мы, видимо, даже не попытались.

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