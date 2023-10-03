МОК сказал НЕТ российским атлетам. На юношеских Олимпийских играх нас не ждут

НЕЙТРАЛЬНЫХ НЕ БУДЕТ

Вчера, 3 октября, на культовом стадионе Игр 1896 года в Афинах зажгли огонь IV зимних юношеских Олимпийских игр. Турнир пройдёт с 19 января по 2 февраля 2024 года в Южной Корее, но российских атлетов там не будет. Даже в нейтральном статусе. И да, это официально.

Юношеский спорт был взят под эгиду Международного олимпийского комитета (МОК) в 2007 году – на исторической сессии в Гватемале, той самой, где столицей зимних Игр – 2014 выбрали Сочи. С тех пор, с 2010 года, было проведено шесть таких Олимпиад – по три летних и зимних. Во всех принимали участие российские атлеты (причём с флагом и гимном). Ближайшая, в южнокорейском Канвондо, предстоит через три с половиной месяца, но до сих пор не было официального ответа, ожидают ли там наших. Хотя бы в нейтральном статусе.

«Советский спорт» получил ответ. Пресс-служба МОК в ответ на наш запрос дословно ответила следующее: «Если говорить о зимних юношеских Играх – 2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо». Как видите, никаких других толкований быть не может. На зимних юношеских Олимпийских играх через три с небольшим месяца в качестве участников нас не представляют.

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА

Однозначный ответ МОК выглядит немного удивительным. Во-первых, своей однозначностью – мы знаем, как официальные лица этой организации путают следы. Накануне президент МОК Томас Бах на Международном форуме спортсменов в Лозанне в очередной раз наговорил общих слов, так и не ответив на прямой вопрос, будут ли на Олимпиаде в Париже российские и белорусские спортсмены.

Во-вторых, кажется, что МОК по не совсем явной причине своими руками упускает исторический шанс «объединить всех спортсменов в мирных соревнованиях, и эта миссия ещё более важна для стран и команд, которые находятся в состоянии конфликта» (цитата выступления Баха в Лозанне). На юношеских Олимпиадах участвуют несовершеннолетние спортсмены с 15 до 18 лет – и они совершенно точно не могут иметь отношения к политике и действиям своих правительств.

В конце концов, в начале 2020 года, на последней на данный момент юношеской Олимпиаде в Лозанне, когда уже вовсю действовали антироссийские санкции, связанные с допинговыми проблемами – даже тогда сборная России выступала под своим флагом и гимном (и, кстати, выиграла общекомандный зачёт – благодаря победе в последний день в финале хоккейного турнира над американцами).

Источник фото: IOC

Тем самым МОК как бы давал понять: то бензин, а то дети, как говорится. Есть игры больших дяденек, у них свои высокие отношения, но давайте мы не будем пускать в детский спорт их проблемы. Что поменялось сейчас и почему сейчас решили по-другому – вопрос. И вопрос, заставляющий задуматься: а ждут ли в принципе наших в Париже – или это просто затягивание времени с уже известным финалом?

ДАЖЕ НЕ ПЫТАЛИСЬ

Впрочем, для российских спортивных структур оглашение «Советским спортом» вердикта МОК вряд ли станет сюрпризом. В частных или формальных разговорах с нашим изданием все признавались, что о поездке в Южную Корею в этом феврале они не думают. Вот только несколько характерных цитат.

«Понятия не имею, что с юношеской Олимпиадой», – была лаконична президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. «Мы традиционно участвовали в этих Играх, но в этом сезоне к ним не готовились. Не думаю, что у нас есть шансы там выступить», – сказал нам Дмитрий Дубровский, президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и зимнего двоеборья. «Позицию МОК по юношеским Играм я пока не слышал, но очевидно, что любое участие наших в любых международных соревнованиях сейчас под вопросом», – отметил президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв. Мы также отправили запрос в Олимпийский комитет России, но на момент публикации ответа пока не получили.

Источник фото: Getty Images

Другое дело, что за последнее время из уст официальных лиц российского спорта тема юношеского спорта в контексте возможного участия в юношеской Олимпиаде не поднималась публично ни разу. Как говорят, в разводе виноваты обе стороны. Возможно, шансов не было изначально, но мы, видимо, даже не попытались.