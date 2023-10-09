«Спартаку», пожалуй, будет лучше с другим тренером». Яркий Дмитрий Губерниев — на злобу дня!

Колумнист «Советского спорта» дал неординарную оценку событиям, которые волнуют всех поклонников спорта. Игорь Ларионов заслуженно удостоился лестных эпитетов, Гашек снова получил по заслугам (не больно), а Абаскаль узнал, что для «Спартака» будет в нынешних условиях лучшим решением. И это ещё далеко не всё…

ДАНА УАЙТ ВЕРНУЛ В UFC ФЛАГИ ВСЕХ ГОСУДАРСТВ

Думаю, здесь президент UFC в первую очередь руководствуется собственными интересами. И думает прежде всего о своём кошельке. Возвращение российского флага очень поможет ему в продвижении своего бренда. И тут интересы совпадают. Мы видим, что летит уже не одна ласточка с этими вестями. Футбольные, другие появляются. Вспомним решение УЕФА и так далее. Мне кажется, что вопрос участия наших спортсменов в тех или иных соревнованиях с флагом постепенно становится очень важным для всего мирового спорта. Быстрых решений ждать не приходится, противодействие будет велико. Но вы попробуйте что-то сказать UFC или NHL. Я имею в виду, что присутствие там русских – это огромные деньги. Вообще, нам нужно искать союзников.

ГРЕТЦКИ ВОСХИЩАЕТСЯ ОВЕЧКИНЫМ И ГОТОВ БЫТЬ РЯДОМ С НИМ, КОГДА ТОТ ПОБЬЁТ ЕГО «ВЕЧНЫЙ» РЕКОРД

НХЛ

А как Гретцки может не говорить о российских хоккеистах, когда он имя себе сделал в сборной Канады на соперничестве с советскими и российскими игроками? Самые великие противостояния у Гретцки были именно с нашим хоккеем. Он это помнит, он с Третьяком до сих пор дружит. Здесь было бы странно, если бы Уэйн сказал что-то иное. В конце концов, это ведь не промоушен Овечкина. Это возможность лишний раз напомнить молодому поколению о величии по-настоящему уникального хоккеиста всех времён и народов – Уэйна Гретцки.

ГАШЕК ВНЕЗАПНО ПОДДЕРЖАЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРАХ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ

Не думаю, что Гашек здесь что-то понял. Он несколько раз пытался не допустить присутствие наших хоккеистов в Чехии, но тогда просто команда бы не приехала без русских. Посмотрите на результаты выборов в соседней Словакии. Я думаю, что он просто следует трендам. Я не верю в какой-то здравый смысл. Здесь больше играют политические истории.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ИГОРЬ ЛАРИОНОВ С «ТОРПЕДО» ПОКАЗЫВАЕТ ЧУДЕСА. В МОСКВЕ ОБЫГРАЛ «ДИНАМО»7:1

Я с Игорем Ларионовым очень давно и хорошо знаком. С интересом наблюдал за ним, когда Профессор решил начать тянуть эту тренерскую лямку. И действительность превзошла все ожидания. Он производит впечатление мотиватора. Самое главное, что у Ларионова есть знания и возможность делиться своим опытом. Посмотрите на очень многих тренеров в хоккее: на их выражение лица, на их речь, мысли. После этого посмотрите на Игоря Ларионова. Это разные галактики.

Я вообще не удивляюсь его успехам. Игорь – фантастический человек и игрок. Он отличный мотиватор и методист. Тренерская профессия будет развиваться, пока работают такие, как он. Человек, который играл в умный хоккей, будет ставить умный хоккей, будучи тренером. Я тут ещё недавно узнал, что у Ларионова самая маленькая зарплата среди всех тренеров. Там есть люди, которые Профессору в подметки не годятся, а получают в разы больше. Но не думаю, что Ларионов работает из-за денег.

«КРАСНОДАР» НИ РАЗУ НЕ ПРОИГРАЛ В 11 МАТЧАХ РПЛ И ВОЗГЛАВЛЯЕТ ТАБЛИЦУ

ФК "Краснодар"

Чем дальше «Краснодар» дойдёт, тем больше радости и счастья российскому футболу. У меня есть ощущение, что с такими успехами главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может в самом «Краснодаре» не доработать, его могут забрать. Но пока можно говорить, что команда нашла тренера, а тренер – команду. Учитель приходит тогда, когда ученик готов. Я рад за «Краснодар» и персонально за Сергея Галицкого. Его детище заслужило таких позиций в турнирной таблице.

Может ли он досрочно покинуть «Краснодар»? Есть же вещи,прописанные в контракте, но деньги никто не отменял. Из любой команды могут предложить 10 миллионов евро в год – и всё. Есть контракт, есть условия для расторжения контракта – это всё прописывается. Но, естественно, я хочу верить, что, помимо финансовой составляющей, есть такое великое понятие, как интерес и воля к победе, и вообще вся суть спорта заключается в том, чтобы выйти на старт и победить.

Естественно, мы очень надеемся, что наставник так или иначе будет продолжать работать. Для того чтобы его куда-то позвали, нужно, чтобы кого-то откуда-то уволили. В этой ситуации мы будем смотреть. Но «Краснодар» совершенно великолепен. Здесь наступил такой баланс между руководством клуба и тренером. Долго не мог «Краснодар» его нащупать, и наконец этот баланс найден.

ПРЕЗИДЕНТ FIAS (МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМБО) ВАСИЛИЙ ШЕСТАКОВ — ЗА ВЫСТУПЛЕНИЕ РОССИЯН БЕЗ ФЛАГА

Совершенно очевидно, что спортсмен должен выступать. Люди, которые будут принимать решение о том, надо выступать или нет – люди мудрые. К ним надо прислушаться. А все остальные, кто бежит впереди паровоза, могут переобуться и примкнуть. Здесь двух мнений быть не может. Если есть возможность выступать – надо выступать. Здорово, что Шестаков «горячим головам» об этом напоминает.

«СПАРТАК» — ЦСКА — 2:2

РИА Новости

Это была боевая ничья двух средних команд. Но я считаю, что «Спартаку», пожалуй, будет лучше с другим тренером. Потому что Абаскаль не знает, как выстроить игру команды.