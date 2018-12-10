У случая есть имя. Кто и как помогал звездам на ранних этапах их карьеры?

Другие 10 декабря 2018 13:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Драгунов Сергей

Говорим о той части биографии спортсменов, в которую, как правило, никто свой нос не засовывает.

Наверное, без таланта, данного от природы, сложно рассчитывать на попадание в мировую спортивную элиту. Талант – это не единственное условие. Без трудолюбия точно никак. Но и это – далеко не закрытый перечень. Сами спортсмены часто говорят об удаче, о случае, который им помог и без которого вообще невозможна была бы их спортивная карьера. Но по здравом размышлении все понимают еще одну простую вещь: без тех, кто оказывает поддержку спортсмену, иногда – формой, иногда – деньгами, успеха достичь было бы невозможно. А может быть, сама встреча с подобным человеком – это и есть тот самый счастливый случай, о котором говорят спортсмены? У счастливого случая обязательно есть имя. По крайней мере, несколько историй, о которых мы сегодня вспомним, в этом убеждают.

История 1. Помог будущий тесть

История уругвайского футболиста Луиса Суареса хорошо известна – в том числе благодаря многочисленным книгам и статьям, посвященным его биографии. Многие знают, что в футбол он влюбился в 7-летнем возрасте, когда его семья переехала в Монтевидео из крошечного городка. А как не влюбиться в футбол в столице страны, которая дважды была чемпионом мира? Но любовь к футболу и проявившиеся потрясающие технические навыки в работе с мячом еще не открывали ему дорогу в мир большого спорта. А когда отец ушел из семьи и средств к существованию почти не осталось, появился отдаленный родственник, который помог ему попасть… просто на скамейку запасных местной детско-юношеской команды. Уступая остальным в росте и прочих физических кондициях, Суарес вгрызался в свой шанс и когда судьба дала ему шанс выйти на замену, отметился хет-триком.

Увы, сгинул со сцены и родственник. И в 13-летнем возрасте Суаресу помогла… любовь! Влюбившись безумно в ту самую, что и поныне является его супругой, он проводил с ней дни и ночи напролет, на что сурово и косо поглядывал отец нашей красавицы.

– Чем ты хочешь заниматься?

– Играть в футбол!

– А почему тогда не идешь к своей цели?

В общем, те разговоры закончились в итоге тем, что отец Софи сам стал оплачивать Луису поездки на тренировочную базу (а это тоже стоило денег), а потом и вкладывался в то, чтобы показать его талант тренерам различных молодежных команд.

Не будь этой помощи (как не будь любви в этой истории), кто знает, смогли бы мы увидеть талант Суареса во всей красе, да и вообще, пробился бы мальчишка хоть куда-то в мир футбола.

История 2. Шахматная доска от Петериса

Иногда будущего спортсмена надо подтолкнуть к результату даже не деньгами, а своевременно сделанным советом. Такой вне всякого сомнения была история шахматного чемпиона Михаила Таля.

Мальчик появился на свет в ноябре 1936 года, в еще независимой Латвии, в еврейской семье Нехемия и Иды Таль, которые приходились друг другу не только мужем и женой, но и одновременно – двоюродными братом и сестрой. То ли это обстоятельство, то ли менингит, которым ребенок переболел в 6-месячном возрасте, то ли что-то еще повлияло на развитие необычных способностей: в три года он читал, а в шесть – перемножал в уме трехзначные числа. Одна оккупация в стране сменялась другой, семье было не до способностей ребенка – надо было выживать и искать средства для существования.

И тут – в 1946 году – сосед Петерис дал семье Таля простой совет: перемножая числа в уме, денег много не заработаешь. Да и нечего считать было в послевоенной стране. Так вот, сосед дал совет, как – выражаясь сегодняшним языком – монетизировать природные дарования мальчика:

– А пусть в шахматы играет. Алехин умер, теперь обещают турниры, и новому чемпиону обещают кучу денег!

Семья не махнула рукой на этот совет. 10-летнему Мише подарили шахматную доску. А ведь до 10 лет он вообще не играл в шахматы!

Сосед был его первым шахматным учителем и тренером, но очень скоро у мальчика не осталось соперников ни во дворе, ни в городе, ни во всей Латвии! А в 1960 году, в возрасте 24 лет, переиграл с гигантским отрывом самого Михаила Ботвинника! А был бы этот результат и случился бы восьмой чемпион мира по фамилии Таль без помощи доброго соседа – бог весть.

История 3. В спорт через обман

Известная советская спортсменка-лыжница Галина Кулакова с лыжами была неразлучна с детства – иначе в школу в отдаленном удмуртском селе добраться было невозможно. Было не до спорта аж до 22 лет! В семье шесть детей, отца нет, с 15 лет – работа в животноводческом хозяйстве. Тут уж даже не до совхозной секции, где проводились соревнования сельских спортсменов.

И тут она повстречалась с его величеством случаем! Остановилась как-то она у сестры Ольги в Воткинске. Та попросила Галину принять участие в лыжных гонках вместо нее – мол, нездоровится, а пропускать нельзя! В итоге – победа (по другой версии – второе место, но не будем вникать в избыточные детали ради красоты композиции). В городе стали формировать сборную для участия на областных соревнованиях, обман раскрылся. Но ситуацию спас мастер спорта Петр Наймушин. Он во всем разобрался, и очень долго говорил как с самой девушкой, так и с ее мамой: девочке (давно уж девушке!) надо заниматься лыжами всерьез. Убедил. Причем маму убедить было много легче.

И уже скоро областные, республиканские и всесоюзные соревнования сменились олимпиадами, где Галина – невзирая на тяжелые травмы и падения – ковала медали разного достоинства.

История 4. Из юниорок – в « new generation »

Героями многих историй, упомянутых выше, становились звезды спорта первой величины. Понятно, что у многих из нас может сложиться впечатление, что рядом с теми, кто добывал важные и ключевые победы, всегда готовы нарисоваться те, кто будет настаивать: мол, именно моя помощь, мой совет оказались решающими. Да и болельщик склонен подвергать мифологизации все, что связано с биографией знаменитостей. Но и времена меняются: сегодня вдруг в 22 года все круто переменить и пойти в профессиональный спорт уже невозможно! Иные требования предъявляет жизнь, и спортивная сфера в том числе.

Наша следующая история как раз не об этом. Своевременно оказанная помощь помогает спортсмену любой квалификации выйти на совершенно новый уровень.

Теннисистка Ксения Лыкина из мало кому известной девочки, подающей надежды, ворвалась на теннисный Олимп. Правда, в его юниорской версии, где ей и юниорский Australian Open (в парном разряде) покорялся, и уровень четвертой ракетки мира (в юниорской же версии) достигался. И эти результаты благодаря лишь тренерам – одним из которых был отец талантливой девочки Валентин Лыкин – были бы труднодостижимы без помощи со стороны. Ясно ведь, что теннис – удовольствие совсем не из дешевых:

– Безусловно, что любому профессиональному спортсмену нужна поддержка, – соглашается отец теннисистки. – Многих значимых результатов бы не было без поддержки Рустэма Магдеева. Было непростое время в плане карьеры – первые громкие победы на юниорском уровне, победа на Большом шлеме по юниорам, Ксения была четвертой в рейтинге на тот момент в мире, безусловно приходилось много летать, а если брать только Большие шлемы – это и Австралия, Франция, Англия и США. Количество турниров, играемых в год тоже росло – конкуренция не ждет, нужно было находиться в постоянном движении.

А ведь здесь надо помнить еще и о том, что переход из юниорского тенниса во взрослый – для многих очень болезненный этап. И получать поддержку – стабильную, многолетнюю – просто необходимо для того, чтобы перейти из просто лучших юниоров в иную обойму – в обойму «new generation».

История 5. Помощь морехода

Даже если вы не сразу вспомните о его виде спорта и конкретных результатах, его имя точно скажет для вас очень многое. Иван Поддубный, русский спортсмен по классической борьбе.

В его жизни тоже спорт возник далеко не сразу. Сколько себя помнил, все время пас гусей, коров, в 12 стал батраком у богатых соседей. В 22 года покинул родное село и отправился странствовать. Первой его работой стал грузчик в порту, там он впервые продемонстрировал свою силу. И вот тут-то судьба свела его с неким мореходом по фамилии Преображенский. Он-то и разглядел талант в Иване и просто потребовал: надо превращаться в настоящего атлета! Годы выступлений в цирке – и только в 32-летнем возрасте Российское атлетическое общество отправило его в Париж на чемпионат мира по борьбе.

Дальше было многое: уход из спорта – и возвращение, причем не раз, обвинения в договорняках (да-да!), выступления в Германии и США, а потом возвращение на родину, сменившую имя на «СССР». В 1937 году, в возрасте 66 лет, он все еще выступал, а в 1945-м получил звание заслуженного мастера спорта!

А ведь без совета того самого морехода ничего этого не было бы…